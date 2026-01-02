Экс-футболист Шахтера выехал из Украины. Известно, где продолжит карьеру

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Илья Гулько покинул Украину, так как намерен продолжить карьеру в чемпионате Кыргызстана.

В услугах 23-летнего футболиста была заинтересована «Кудровка», однако полузащитник решил принять предложение ФК «Дордой» из Бишкека.

По информации источника, стороны продолжают вести переговоры, в ходе которых намерены согласовать все условия будущего соглашения. На данный момент Илья находится в статусе свободного агента.

Гулько играл ранее за донецкий «Шахтер», «Мариуполь», «Кудровку», луганскую «Зарю», «Минай». Кроме того, выступал на правах аренды за хорватскую «Локомотиву».

В прошлом сезоне провел четыре матча в составе «Миная», который на тот момент играл в Первой лиге.

В сезоне-2025 «Дордой» занял четвертое место в чемпионате Кыргызстана, набрав 54 балла. Клуб из Бишкека является 13-кратным чемпионом Кыргызстана, 10-кратный обладателем Кубка Кыргызстана, 2-кратный победителем Кубка Президента АФК (2006, 2007), 6-кратный обладателем Суперкубка Кыргызстана.