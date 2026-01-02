Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-футболист Шахтера выехал из Украины. Известно, где продолжит карьеру
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 01:37 |
180
0

Экс-футболист Шахтера выехал из Украины. Известно, где продолжит карьеру

Илья Гулько и «Дордой» из Кыргызстана ведут переговоры о сотрудничестве

02 января 2026, 01:37 |
180
0
Экс-футболист Шахтера выехал из Украины. Известно, где продолжит карьеру
ФК Шахтер Донецк. Илья Гулько

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Илья Гулько покинул Украину, так как намерен продолжить карьеру в чемпионате Кыргызстана.

В услугах 23-летнего футболиста была заинтересована «Кудровка», однако полузащитник решил принять предложение ФК «Дордой» из Бишкека.

По информации источника, стороны продолжают вести переговоры, в ходе которых намерены согласовать все условия будущего соглашения. На данный момент Илья находится в статусе свободного агента.

Гулько играл ранее за донецкий «Шахтер», «Мариуполь», «Кудровку», луганскую «Зарю», «Минай». Кроме того, выступал на правах аренды за хорватскую «Локомотиву».

В прошлом сезоне провел четыре матча в составе «Миная», который на тот момент играл в Первой лиге.

В сезоне-2025 «Дордой» занял четвертое место в чемпионате Кыргызстана, набрав 54 балла. Клуб из Бишкека является 13-кратным чемпионом Кыргызстана, 10-кратный обладателем Кубка Кыргызстана, 2-кратный победителем Кубка Президента АФК (2006, 2007), 6-кратный обладателем Суперкубка Кыргызстана.

По теме:
Герой финала ЛЕ с МЮ. Хавбек Тоттенхэма оформляет трансфер в Кристал Пэлас
ОФИЦИАЛЬНО. 34-летний экс-игрок Шахтера продлил контракт с бразильцами
Он забивал 4 гола Лунину. Клуб АПЛ подписал недешевого форварда
Шахтер Донецк Илья Гулько чемпионат Кыргызстана по футболу Дордой Бишкек трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Бокс | 01 января 2026, 07:41 3
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?

Александр опубликовал загадочный пост в Инстаграме

Лунин выступил с важным обещанием болельщикам Реала
Футбол | 02 января 2026, 00:32 0
Лунин выступил с важным обещанием болельщикам Реала
Лунин выступил с важным обещанием болельщикам Реала

Андрей пообещал, что клуб будет бороться за титулы

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
Футбол | 01.01.2026, 18:23
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Бокс | 01.01.2026, 10:18
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Футбол | 01.01.2026, 09:14
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 9
Футбол
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
01.01.2026, 00:02 1
Бокс
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 2
Бокс
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
31.12.2025, 09:11
Футбол
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 14
Футбол
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
01.01.2026, 06:00
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
31.12.2025, 08:43 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем