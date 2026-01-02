Моуриньо – шокирован. Бенфика узнала цену на Арсения Батагова
«Трабзонспор» просит 40 миллионов евро
Центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов оказался в центре трансферного внимания европейских грандов.
Лиссабонская «Бенфика» сделала официальное предложение в размере 25 миллионов евро, однако турецкий клуб не спешит отпускать своего лидера обороны. Руководство «Трабзонспора» оценивает футболиста как минимум в 40 миллионов евро и считает его ключевой фигурой команды.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Щербачев считает, что украинец уже не вернет свой звездный уровень
Анатолий Трубин – о трансфере Георгия Судакова в португальскую «Бенфику».