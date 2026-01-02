Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
02 января 2026, 00:02 | Обновлено 02 января 2026, 00:25
Моуриньо – шокирован. Бенфика узнала цену на Арсения Батагова

«Трабзонспор» просит 40 миллионов евро

Моуриньо – шокирован. Бенфика узнала цену на Арсения Батагова
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов оказался в центре трансферного внимания европейских грандов.

Лиссабонская «Бенфика» сделала официальное предложение в размере 25 миллионов евро, однако турецкий клуб не спешит отпускать своего лидера обороны. Руководство «Трабзонспора» оценивает футболиста как минимум в 40 миллионов евро и считает его ключевой фигурой команды.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Комментарии
