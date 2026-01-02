СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 января

В пятницу, 2 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Аль-Ахли – Аль-Наср

3.90 – 4.10 – 1.67

20:45 Жил Висенте – Спортинг

7.50 – 4.00 – 1.45

21:45 Кальяри – Милан

6.00 – 4.20 – 1.53

21:45 Тулуза – Ланс

2.60 – 3.30 – 2.70

22:00 Райо Вальекано – Хетафе

2.10 – 2.90 – 4.33

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.