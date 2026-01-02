СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 января
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 2 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:30 Аль-Ахли – Аль-Наср
20:45 Жил Висенте – Спортинг
21:45 Кальяри – Милан
21:45 Тулуза – Ланс
22:00 Райо Вальекано – Хетафе
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр не дал согласия на организацию боя против Итаумы
Приватбанк выставил на аукцион право аренды «Днепр-Арена» и тренировочной базы