Байер шокирован. Украинский Холанд принял радикальное решение
Артем Степанов хочет сменить команду
Украинский нападающий Артем Степанов хочет покинуть «Нюрнберг», за который он выступает на правах аренды, сообщает Bild.
По информации источника, 18-летний нападающий уже сообщил о своем решении клубу второй Бундеслиги. Украинец проигрывает конкуренцию другим нападающим, из-за чего даже не попал в заявку «Нюрнберга» на последний матч.
Отмечается, что Степанов хочет сменить команду уже зимой. «Нюрнберг» также готов расторгнуть арендное соглашение. Перспективный нападающий рассчитывает получить игровую практику в другом месте. Вероятно, «Байер», которому принадлежат права на игрока, отдаст его снова в аренду.
Ранее сообщалось о том, что у Степанова возникли проблемы с главным тренером «Нюрнберга» Мирославом Клозе.
