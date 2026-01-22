Байер шокирован. Украинский Холанд принял радикальное решение

Украинский нападающий Артем Степанов хочет покинуть «Нюрнберг», за который он выступает на правах аренды, сообщает Bild.

По информации источника, 18-летний нападающий уже сообщил о своем решении клубу второй Бундеслиги. Украинец проигрывает конкуренцию другим нападающим, из-за чего даже не попал в заявку «Нюрнберга» на последний матч.

Отмечается, что Степанов хочет сменить команду уже зимой. «Нюрнберг» также готов расторгнуть арендное соглашение. Перспективный нападающий рассчитывает получить игровую практику в другом месте. Вероятно, «Байер», которому принадлежат права на игрока, отдаст его снова в аренду.

Ранее сообщалось о том, что у Степанова возникли проблемы с главным тренером «Нюрнберга» Мирославом Клозе.