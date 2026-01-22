Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Байер шокирован. Украинский Холанд принял радикальное решение
Германия
22 января 2026, 21:41
Байер шокирован. Украинский Холанд принял радикальное решение

Артем Степанов хочет сменить команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский нападающий Артем Степанов хочет покинуть «Нюрнберг», за который он выступает на правах аренды, сообщает Bild.

По информации источника, 18-летний нападающий уже сообщил о своем решении клубу второй Бундеслиги. Украинец проигрывает конкуренцию другим нападающим, из-за чего даже не попал в заявку «Нюрнберга» на последний матч.

Отмечается, что Степанов хочет сменить команду уже зимой. «Нюрнберг» также готов расторгнуть арендное соглашение. Перспективный нападающий рассчитывает получить игровую практику в другом месте. Вероятно, «Байер», которому принадлежат права на игрока, отдаст его снова в аренду.

Ранее сообщалось о том, что у Степанова возникли проблемы с главным тренером «Нюрнберга» Мирославом Клозе.

shar013
За 13 матчів 0 результативних дій. І з якого боку він Голанд? І в чому його перспективність? 
