Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
20 января 2026, 14:36
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 20 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Буде-Глимт – Манчестер Сити

Ggbet 6.76 – 6.05 – 1.42

22:00 Интер – Арсенал

Ggbet 2.74 – 3.30 – 2.89

22:00 Реал Мадрид – Монако

Ggbet 1.34 – 6.20 – 9.15

22:00 Спортинг – ПСЖ

Ggbet 4.38 – 4.32 – 1.80

22:00 Тоттенхэм – Боруссия Д

Ggbet 2.88 – 3.74 – 2.50

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
