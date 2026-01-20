СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 20 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Буде-Глимт – Манчестер Сити
22:00 Интер – Арсенал
22:00 Реал Мадрид – Монако
22:00 Спортинг – ПСЖ
22:00 Тоттенхэм – Боруссия Д
