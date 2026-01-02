МЮ готовит неожиданный трансфер: форвард из АПЛ уже на радаре

«Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в услугах форварда «Кристал Пэлас» Жан–Филиппа Матета.

Несмотря на то, что манкунианцы сейчас не ведут активную охоту на нового нападающего, они готовы предметно рассмотреть кандидатуру француза, если тот окажется на трансферном рынке, сообщает Sky Sports.

Согласно имеющимся данным, в летний период «орлы» ответили отказом на предложение в размере 50 миллионов фунтов от клубов, участвующих в Лиге чемпионов.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Матета принял участие в 18 встречах, записав на свой счет 7 забитых мячей.