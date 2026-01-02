Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 января 2026, 01:39 | Обновлено 02 января 2026, 01:40
МЮ готовит неожиданный трансфер: форвард из АПЛ уже на радаре

Звезда Кристал Пелас может сменить клуб

МЮ готовит неожиданный трансфер: форвард из АПЛ уже на радаре
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в услугах форварда «Кристал Пэлас» Жан–Филиппа Матета.

Несмотря на то, что манкунианцы сейчас не ведут активную охоту на нового нападающего, они готовы предметно рассмотреть кандидатуру француза, если тот окажется на трансферном рынке, сообщает Sky Sports.

Согласно имеющимся данным, в летний период «орлы» ответили отказом на предложение в размере 50 миллионов фунтов от клубов, участвующих в Лиге чемпионов.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Матета принял участие в 18 встречах, записав на свой счет 7 забитых мячей.

Жан-Филипп Матета Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
