МЮ готовит неожиданный трансфер: форвард из АПЛ уже на радаре
Звезда Кристал Пелас может сменить клуб
«Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в услугах форварда «Кристал Пэлас» Жан–Филиппа Матета.
Несмотря на то, что манкунианцы сейчас не ведут активную охоту на нового нападающего, они готовы предметно рассмотреть кандидатуру француза, если тот окажется на трансферном рынке, сообщает Sky Sports.
Согласно имеющимся данным, в летний период «орлы» ответили отказом на предложение в размере 50 миллионов фунтов от клубов, участвующих в Лиге чемпионов.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Матета принял участие в 18 встречах, записав на свой счет 7 забитых мячей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин может перейти в «Милан»
Щербачев считает, что украинец уже не вернет свой звездный уровень