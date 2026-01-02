Модрич сравнил Анчелотти и Аллегри

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
02 января 2026, 02:45 |
Хавбек Милана раскрыл подробности своего взаимодействия с наставником россонери

02 января 2026, 02:45 |
Хавбек «Милана» Лука Модрич раскрыл подробности своего взаимодействия с наставником «россонери» Массимилиано Аллегри.

– Как складывается ваше общение с Аллегри?

– Не рискну ничего рассказывать, пока он не покинет это помещение! А если серьезно, то у него потрясающий нрав.

Он в чем–то напоминает Анчелотти – такой же эмоциональный, позитивный и обожает юмор. Однако в работе он проявляет себя как настоящий профи.

Его понимание футбола находится на редком уровне. Раньше я не знал его настолько близко, но сейчас искренне рад, что тренируюсь под его началом.

– Что скажете об Анчелотти?

– Карло – бесспорный номер один, здесь сложно найти подходящие эпитеты. Это касается и его личных качеств, а не только таланта на тренерском мостике. Еще в «Реале» мы часто обсуждали «Милан» и сам город. Для него это место всегда было знаковым.

Я отлично помню нашу первую встречу. Я находился в городе один, и он просто набрал меня со словами: «Пойдем поужинаем».

Та беседа длилась часами, мы затронули буквально все: спорт, семью, жизненные моменты. Как правило, между тренерами и футболистами нет такого уровня доверия, но он – исключение, – поделился Модрич.

Лука Модрич Милан Массимилиано Аллегри Карло Анчелотти Серия A
Михаил Олексиенко Источник: Corriere dello Sport
