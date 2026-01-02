Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Тулуза
02.01.2026 21:45
Ланс
Франция
Тулуза – Ланс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 2 января и начнется в 21:45 по Киеву

Тулуза – Ланс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

2 января, в рамках французской Лиги 1, свою встречу проведут Тулуза – Ланс. Битва начнется в 21:45 по киевскому времени.

Тулуза

Для Тулузы текущий сезон складывается неплохо, команда идет восьмой в чемпионате, отставание от зоны еврокубков составляет 4 очка. В последнем туре команда одолела на выезде Париж со счетом 3:0, одержав вторую победу кряду в Лиге 1.

«Фиолетовые» находятся в хорошей форме, так что имеют солидные шансы отобрать очки у лидера чемпионата. Важно сохранить концентрацию и постараться продолжить серию без поражений, которая длится уже три матча в этом турнире.

Клуб продолжает борьбу в Кубке Франции, где в 1/16 финала сыграет против Анже. Предстоящий матч пропустят Азии и А., вызван в сборную Магри, под вопросом Каманзи.

Ланс

По итогам 16 туров французской Лиги 1, Ланс является неожиданным лидером, опережая главного гранда ПСЖ, на одно очко. Секрет успеха состоит в хорошем взаимодействии, ведь сразу четверо футболистов, забили минимум пять мячей.

В последнем туре «кроваво – золотые» одолели на своем поле Ниццу со счетом 2:0, дублем отметился Эдуар, а две результативные передачи выполнил Юдоль. Упомянутая победа стала шестой подряд в чемпионате. Очень важно, не терять после праздников этот запал. Бороться за чемпионство будет очень сложно, а вот удержаться в топ-3, с последующим попаданием в Лигу чемпионов уже более реально. Агилар, Чавес и Гради не сыграют из-за травм, а Хайдара и Сангаре вызваны в сборную Мали.

Личные встречи

Если вспомнить прошлый сезон, Тулуза сумела выиграть на выезде со счетом 1:0, а дома расписала мировую 1:1. Команды нечасто радуют высокой результативностью в очных противостояниях, только в одной встрече из последних пяти забивалось больше двух мячей.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.60 для Тулузы и 2.70 для Ланса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекеры не выделяют фаворита в этом противостоянии, Ланс лидирует в турнирной таблице, но и Тулуза в неплохой форме, так что стоит ожидать напряженной битвы. После праздников бывает сложно возвращаться на поле и показывать свой лучший футбол. Не думаю, что нас ждет зрелищная игра, ставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,88.

Прогноз Sport.ua
Тулуза
2 января 2026
21:45
Ланс
Тулуза Ланс чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
