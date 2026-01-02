Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Чемпионат Франции
Тулуза
02.01.2026 21:45 – FT 0 : 3
Ланс
Франция
02 января 2026, 23:51 | Обновлено 03 января 2026, 01:03
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1

Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе

Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 января состоялся стартовый матч 17-го тура чемпионата Франции.

Тулуза на своем поле уступила Лансу со счетом 0:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева играли в меньшинстве с 23-й минуты, когда за грубую игру был удален бразильский форвард Эмерсон.

На 57-й минуте Весли Саид открыл счет в матче для гостей. Вопрос о победителе матча был снят на 85-й минуте, когда Адриен Томассон удвоил преимущество гостей. Финальную точку поставил Исмаэло Ганиу на 90+5 минуте (3:0).

Ланс набрал 40 очков и укрепил свое сенсационное лидерство в турнирной таблице Лиги 1, опережая ПСЖ (36) уже на 4 балла.

Лига 1. 17-й тур, 2 января 2026

Тулуза – Ланс – 0:3

Голы: Весли Саид, 57, Адриен Томассон, 85, Исмаело Ганиу, 90+5

Ланс Тулуза чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор ПСЖ Адриен Томассон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
