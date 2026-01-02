2 января на на Эстадио де Вальекас пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором Райо Вальекано встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Райо Вальекано

Команда рассматривается максимум как крепкий середняк испанского футбола. В 2024-м году и вовсе было пограничное семнадцатое место. А потом, набрав 52 очка, она ухитрилась подняться на восьмую позицию. Столько же, правда, было у Осасуны, но ее опередили за счет дополнительных показателей.

Так получилось, что и такого результата хватило, чтобы представлять Испанию в Лиге конференций. Там начинали еще летом, в квалификации, и будет играть и в 2026-м году, в плей-офф. Но при этой непривычной нагрузке на внутренней арене пошел спад. В кубках пока что продолжается борьба, но в Примере зона вылета все ближе - с учетом 0:4 от Эльче в прошлом туре в активе осталось восемнадцать очков, а у Жироны, лучшей из тройки аутсайдеров, пятнадцать. Немало, кстати, именно в Ла Лиге было примеров того, как клуб, неожиданно выйдя в еврокубке, в итоге вылетал дома.

Хетафе

Клуб проводит вторую каденцию Бордаласа как главного тренера. Первая была самой яркой страницей в истории этого скромного проекта, быстрым прыжком из Сегунды в плей-офф Лиги Европы. Но после возвращения на пост Пепе просто дважды не дал отправится во второй дивизион, что вообще-то уже немало.

В нынешнем сезоне осенью казалось, что снова прагматичный подход работает, и будет возможность опять ввязаться в борьбу за еврокубки. Но 2025-й закончили затяжным спадом, когда и в кубке уступили Бургосу, и в чемпионате не набрали ни единого очка за три крайних тура.

Статистика личных встреч

Вот уже восемь матчей кряду Райо ухитряется не проигрывать своему соседу. При этом выиграл он, правда, только трижды, но в том числе и в мае, когда закончил 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам. Но пара не блещет в плане результативности - тут предпочитаем ставить на тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,65).