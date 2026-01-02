Гол на 90+1. Хетафе вырвал ничью против Райо Вальекано
Матч завершился со счетом 1:1
В пятницу, 2 января 2026 года, состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Хетафе».
Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде и завершилась ничейным счетом 1:1.
Решающий гол в встрече на 90+1-й минуте забил полузащитник гостей Мауро Арамбарри, чем принес своей команде зачетный пункт в турнирную таблицу.
Ла Лига 2025/26. 18-й тур, 2 января
Райо Вальекано – Хетафе – 1:1
Гол: де Фрутос, 45+1 – Арамбарри, 90+1
