Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол на 90+1. Хетафе вырвал ничью против Райо Вальекано
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
02.01.2026 22:00 – FT 1 : 1
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 января 2026, 23:58 |
41
0

Гол на 90+1. Хетафе вырвал ничью против Райо Вальекано

Матч завершился со счетом 1:1

02 января 2026, 23:58 |
41
0
Гол на 90+1. Хетафе вырвал ничью против Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 января 2026 года, состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде и завершилась ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Решающий гол в встрече на 90+1-й минуте забил полузащитник гостей Мауро Арамбарри, чем принес своей команде зачетный пункт в турнирную таблицу.

Ла Лига 2025/26. 18-й тур, 2 января

Райо Вальекано – Хетафе – 1:1

Гол: де Фрутос, 45+1 – Арамбарри, 90+1

По теме:
Когда играют Барселона и Реал? Прогнозы на 18-й тур Ла Лиги 2025/26
Тренер Эспаньола недоволен назначением арбитра на дерби с Барселоной
Эспаньол принимает максимальные меры безопасности перед дерби с Барселоной
Райо Вальекано Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хорхе де Фрутос Мауро Арамбарри
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
Бокс | 02 января 2026, 06:42 3
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»

Александр всегда знал, что разделит ринг с Джошуа и Фьюри

Одного из самых талантливых игроков Динамо хотят три титулованных клуба
Футбол | 02 января 2026, 23:42 1
Одного из самых талантливых игроков Динамо хотят три титулованных клуба
Одного из самых талантливых игроков Динамо хотят три титулованных клуба

Михавко может перебраться в Турцию

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Хоккей | 02.01.2026, 07:05
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вингера из Латинской Америки
Футбол | 02.01.2026, 17:31
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вингера из Латинской Америки
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вингера из Латинской Америки
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Футбол | 02.01.2026, 11:15
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 4
Бокс
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 3
Футбол
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 8
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем