Гол на 90+1. Хетафе вырвал ничью против Райо Вальекано

В пятницу, 2 января 2026 года, состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде и завершилась ничейным счетом 1:1.

Решающий гол в встрече на 90+1-й минуте забил полузащитник гостей Мауро Арамбарри, чем принес своей команде зачетный пункт в турнирную таблицу.

Ла Лига 2025/26. 18-й тур, 2 января

Райо Вальекано – Хетафе – 1:1

Гол: де Фрутос, 45+1 – Арамбарри, 90+1