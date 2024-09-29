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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 02:20 |
28
0

РОТАНЬ: «Кто-то из журналистов придумал этот Ротань-стайл»

Главный тренер «Александрии» подытожил победную игру с «Кривбассом»

29 сентября 2024, 02:20 |
28
0
РОТАНЬ: «Кто-то из журналистов придумал этот Ротань-стайл»
ФК Кривбасс. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань дал комментарий после победного матча 8 тура УПЛ против криворожского «Кривбасса» (1:0).

- Как вы готовились к «Кривбассу»?

- Что касается нашего лидерства, оно доказывается результатами и трудом. Мы всегда должны думать о результате. Договорились с ребятами, что не смотрим в турнирную таблицу, а думаем о каждой следующей игре, а там уже будет видно. Мы должны работать на тренировках в недельном цикле и видеть игру такую, какая она есть. В плане достижения результата, в плане требований. Очень доволен ребятами, что мы работаем. Если брать сегодняшнюю нашу игру, сравнивая с прошлым чемпионатом, то мы очень прибавили в плане характера, в плане жажды победы. А что касается игры, я думаю, что тренерский штаб всегда будет чем-то недоволен, особенно игрой.

- Забить гол и сесть в оборону, периодически сбивать темп, это и есть Ротань-стайл?

- Я не поведусь на ваши провокации, ведь вы задаете очень острый вопрос. Кто-то из журналистов придумал этот Ротань-стайл. Есть конкретный соперник— «Кривбасс». В чем сила «Кривбасса»? Играть один в один, не дать сопернику сыграть, контратаки, свободное пространство, вбегания в зоны. Поэтому это не о Ротань-стайле. Когда игра проходит один в один – очень тяжело находить свободного. Вы понимаете, мы встали сегодня в 6 утра, сели в автобус и приехали на игру. Любой команде будет тяжело физически.

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Александрия).
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Сергей Рипьюк Источник: ФК Кривбасс
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