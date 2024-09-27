В субботу, 28 сентября, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кривбасс» Кривой Рог и «Александрия». Поединок пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк». Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает после семи игровых дней 6-ю позицию, имея в активе 11 очков. Подопечные Юрия Вернидуба провели 6 матчей, в которых трижды победили, два раза сыграли вничью и один рахз проиграли.

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Единственное поражение «Кривбасса» в нынешней УПЛ датировано 11 августа, когда он во Львове был разгромлен «Карпатами» со счетом 0:3. Не лишним будет напомнить, что тогда в гости ко «львов» криворожцы приезжали между двумя встречами с «Викторией Пльзень» в квалификации Лиги Европы. До львовского фиаско «Кривбасс» в домашней игре проиграл чехам со счетом 1:2, а после – уступил на выезде 0:1.

К слову, после второго поединка с «Викторией Пльзень» и, соответственно, вылета из Лиги Европы «Кривбасс» реабилитировался в матче УПЛ с «Вересом», обыграв его в Ровно – 2:0. Однако затем подопечные Вернидуба попали в полосу неудач: проиграли на своем поле «Бетису» 0:2 в квалификации Лиги конференций, разделили очки в УПЛ с «Ингульцом» (1:1 дома) и еще раз проиграли «Бетису» (теперь 0:3) в ответном поединке.

Оставшись без еврокубков, «Кривбасс» сосредоточился на национальном чемпионате и имеет в нем на сегодня серию из двух встреч без поражений: 15 сентября криворожцы на выезде обыграли «Левый Берег» (1:0), а 22-го числа дома разошлись миром 1:1 с «Ворсклой».

«Знаем, что «Александрия» – один из лидеров сезона и до сих пор не проиграла ни одного матча. Настраиваемся на тяжелое противостояние, но мы к этому готовы. Это наши географические соседи: город Александрия не очень далеко от Кривого Рога. Поэтому это будет действительно интересное противостояние, можно сказать, своеобразное дерби. Все ребята понимают, что «Александрия» показывает великолепный футбол. Мы готовы к этому матчу и психологически, и физически, и настроены только на победу», – рассказал в преддверии матча полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана.

Александрия

«Александрия» занимает в турнирной таблице УПЛ второе место, уступая по дополнительным показателям первенство «Динамо». «Горожане» имеют 16 очков после 6 поединков (5 побед, 1 ничья, мячи 12-5).

Со старта сезона подопечные Руслана Ротаня выдали серию из четырех побед, обыграв поочередно ЛНЗ (2:0), «Зарю» (2:1), «Шахтер» (4:3) и «Колос» (2:1). Понятно, что самым знаковым для команды стал выигрыш у «горняков» Донецка. Он был бы невозможен без трех голов Александра Филиппова, которого точным ударом поддержал Иван Калюжный.

В 6-м туре сезона «Александрия» впервые оступилась, поделив очки в Киеве с «Оболонью» (0:0). Однако в следующем календарном матча команда Ротаня реабилитировалась, обыграв на своем поле «Левый Берег» со счетом 2:0.

Из приятных фактов для поклонников «Александрии» можно отметить, что команда в таблице игр на выезде нынешнем сезона занимает также 2-е место. У нее 7 гостевых очков из девяти возможных. Лучше в УПЛ сейчас выездлные показатели только… у «Динамо» – 9 очков после 3 матчей вне родного Киева.

Статистика матчей

«Кривбасс» и «Александрия» провели между собой в Украинской Премьер-лиге 10 матчей. На счету команды из Кривого Рога 3 победы, у «Александрии» – также три, еще 4 поединка завершились вничью. Мячи 10-10.

На поле «Кривбасса» соперники встречались 5 раз. У хозяев 3 победы при одном поражении и одной ничьей. Мячи 9-6.

В предыдущем сезоне команды обменялись домашними победами: «Александрия» дома выиграла со счетом 1:0, в «Кривбасс» победил 2:1.

Прогноз на противостояние

Любопытно, что «Кривбасс» забивает голы и пропускает во всех домашних матчах с «Александрией» в УПЛ. Осмелимся предположить, что эта традиция не будет продолжена в предстоящем поединке. Зато соперники должны разойтись без победителя — ничяь в матче более чем вероятна.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук – Кузык, Драмбаев, Романчук, Бандейра, Вакулко, Бизимана, Микитишин, Твердохлеб, Жан По, Соса.

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко, Калюжный, Джевани, Смирный, Ковалец, Безерра, Филиппов.