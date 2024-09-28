Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Кривбасс со счетом 1:0 благодаря голу Александра Филиппова. Команда Руслана Ротаня выиграла шесть из семи матчей и лидирует в таблице с 19 очками.

У Кривбасса 11 пунктов и 7-е место.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

«Кривбасс» – «Александрия» – 0:1

Гол: Филиппов, 45+1