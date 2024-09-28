28.09.2024 13:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига28 сентября 2024, 16:45 |
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Кривбасс – Александрия – 0:1. Как команда Ротаня выиграла 6-й матч. Обзор
Филиппов забил победный мяч
28 сентября 2024, 16:45 |
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Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Кривбасс со счетом 1:0 благодаря голу Александра Филиппова. Команда Руслана Ротаня выиграла шесть из семи матчей и лидирует в таблице с 19 очками.
У Кривбасса 11 пунктов и 7-е место.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур
«Кривбасс» – «Александрия» – 0:1
Гол: Филиппов, 45+1
События матча
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Александрия).
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