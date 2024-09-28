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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 01:10 |
20
1

Кривбасс – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

28 сентября 2024, 01:10 |
20
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Кривбасс – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В субботу, 28-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и «Александрия». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Команда Руслана Ротаня пытается удержать высокий темп, который он взяла на старте нового сезона, однако не все так гладко. «Александрия» уже успела потерять очки в гостях у «Оболони», а теперь поедет к «Кривбассу», где, дай Бог, матч пройдет без очередной воздушной тревоги, во что уже мало верится. Хотя бы додумались организаторы не ставить игру на самый поздний слот, как это было ранее – уже прогресс. В остальном, вполне может получиться центральная дуэль в туре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
28 сентября 2024 -
13:00
Александрия
Обе забьют - да 1.99 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Кривбасс - Александрия текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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