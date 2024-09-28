В субботу, 28-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и «Александрия». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Команда Руслана Ротаня пытается удержать высокий темп, который он взяла на старте нового сезона, однако не все так гладко. «Александрия» уже успела потерять очки в гостях у «Оболони», а теперь поедет к «Кривбассу», где, дай Бог, матч пройдет без очередной воздушной тревоги, во что уже мало верится. Хотя бы додумались организаторы не ставить игру на самый поздний слот, как это было ранее – уже прогресс. В остальном, вполне может получиться центральная дуэль в туре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.