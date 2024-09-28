Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге

Субботняя программа восьмого тура украинской Премьер-лиги сразу предлагала нам главное блюдо не только этого игрового дня, а, возможно, и всего футбольного уикенда в нашем футболе. И не стоило ожидать появления киевского «Динамо» или донецкого «Шахтера» на этот раз среди участников центрального противостояния – криворожский «Кривбасс» и «Александрия» были не менее интересной парой.

А еще, поскольку игра проходила в Кривом Роге, существовала дополнительная интрига с неприятным для нас подтекстом в виде потенциальных воздушных тревог по ходу игры, что также вносило свою изюминку, как и в любой домашний матч команды Юрия Вернидуба в последние годы. Между тем, эти коллективы имели еще и серьезную конкуренцию в верхней части турнирной таблицы, поэтому для обоих вероятная потеря очков была худшим сценарием.

Соответственно и цена ошибки была высокой, о чем, вроде бы, знали обе команды, однако «Александрия» явно не придавала этому слишком большого значения в начале противостояния. «Кривбасс» был в шаге от того, чтобы вообще устроить разгром оппонентов, а у одного только Сосы моментов в чужой штрафной было хоть на хет-три. Однако в итоге у команды Вернидуба после первого тайма голов вообще не было на счету.

Как так получилось? Самоотверженность игроков «полиграфов» уже на самой линии ворот и просто плохая реализация голевых моментов от нападающего соперников очень этому поспособствовала. Зато команда Ротаня вообще ничего необычного не придумывала – атаковала через фланги, и когда под занавес тайма Беззера и Джевани обменялись позициями на краях поля, то это сразу дало результат. С левого фланга пошла подача на Филиппова, а тот головой не промахнулся в пределах вратарской. Этот момент и удар Ковальца – все, что было у «Александрии» до перерыва в атаке, но какая эффективность!

Гости на второй тайм выбрали стратегию действовать от защиты, а там уже как пойдет. Команда Вернидуба получила много мяча к своим ногам, а вот что с ним делать – так и не придумала. Создали еще один момент для Сосы, но тот снова пробил точно во вратаря из центра штрафной, так как с таким нападающим искать спасения в тяжелой игре?

Коллектив Ротаня вместо этого проявил максимальную выдержку и даже не пытался рисковать до последних минут, когда было откровенно заметно, что криворожане не успевают за своими соперниками, да и сил навязывать атакующий футбол уже не было. Однако «Александрия» свои голевые возможности, которые, по большому счету, реально ограничились лишь моментом Погорелого, так и не использовала.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» будет играть в гостях у киевского «Динамо», а «Александрия» дома проведет встречу против львовского «Руха».

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Задерака – 6,0, Илич – 6,0, Твердохлеб – б/о, Понедельник – б/о.

«Александрия» (замены): Козак – 6,0, Мишнев – 6,0, Копина – 6,0, Скорко – б/о, Погорелый – б/о.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Кривбасс» – «Александрия» – 0:1

Гол: Филиппов, 45+1

Предупреждения: Бизимана, 22, Микитишин, 33, Бандейра, 90+4 – Калюжный, 18, Смирный, 50

«Кривбасс»: Клищук – Д. Кузык, Драмбаев, Романчук, Бандейра – Аморозо (Илич, 74), Бизимана – Микитишин, Лунев (Твердохлеб, 75), По (Задерака, 63) – Соса.

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк (Скорко, 86), Шабанов, Кампуш, Кравченко – Смирный (Мишнев, 60), Калюжный, Ковалец (Копына, 71) – Джевани (Козак, 60), Филиппов, Беззера (Погорелый, 86).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 12 (4) – 10 (3)

Угловые: 7 – 1

Оффсайды: 3 – 2.

КРИВБАСС – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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