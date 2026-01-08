Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Шахтер отказался возвращать лидера украинского клуба

Козик вторую часть сезона проведет в «Колосе»

ФК Шахтер. Эдуард Козик

«Колос» и «Шахтер» окончательно определились с будущим Эдуарда Козика. Несмотря на слухи о возможном досрочном возвращении защитника в донецкий клуб, этого уже весной не произойдет.

По информации ТаТоТаке, стороны не пересматривали и не отменяли действующее соглашение об аренде, которое действует до окончания сезона-2025/26. Таким образом, 22-летний универсал отправится на зимние сборы вместе с клубом из Ковалевки.

«Колос» не готов терять ключевого исполнителя, особенно после ухода Илира Красничи в «Полесье».

трансферы Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Колос Ковалевка Эдуард Козик
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Комментарии 1
Andromed
думаю це піде йому на користь, зараз в Шахтарі немає місце для нього
