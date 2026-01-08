Шахтер отказался возвращать лидера украинского клуба
Козик вторую часть сезона проведет в «Колосе»
«Колос» и «Шахтер» окончательно определились с будущим Эдуарда Козика. Несмотря на слухи о возможном досрочном возвращении защитника в донецкий клуб, этого уже весной не произойдет.
По информации ТаТоТаке, стороны не пересматривали и не отменяли действующее соглашение об аренде, которое действует до окончания сезона-2025/26. Таким образом, 22-летний универсал отправится на зимние сборы вместе с клубом из Ковалевки.
«Колос» не готов терять ключевого исполнителя, особенно после ухода Илира Красничи в «Полесье».
