Шахтер отказался возвращать лидера украинского клуба

«Колос» и «Шахтер» окончательно определились с будущим Эдуарда Козика. Несмотря на слухи о возможном досрочном возвращении защитника в донецкий клуб, этого уже весной не произойдет.

По информации ТаТоТаке, стороны не пересматривали и не отменяли действующее соглашение об аренде, которое действует до окончания сезона-2025/26. Таким образом, 22-летний универсал отправится на зимние сборы вместе с клубом из Ковалевки.

«Колос» не готов терять ключевого исполнителя, особенно после ухода Илира Красничи в «Полесье».