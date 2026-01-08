Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бельгийский Гент продлил контракт с талантливым украинцем
Бельгия
ОФИЦИАЛЬНО. Бельгийский Гент продлил контракт с талантливым украинцем

Александр Сорока получил новое трудовое соглашение после года первого профи-договора с «буйволами»

ОФИЦИАЛЬНО. Бельгийский Гент продлил контракт с талантливым украинцем
kaagent.be

Клуб бельгийской Про-лиги «Гент» официально объявил о продлении контракта с 18-летним украинским опорным полузащитником Александром Сорокой.

Футболист, который имеет регулярное место в составе молодежной команды «Гента», получил новый трудовой договор со сроком действия до лета 2030 года.

Всего год назад Сорока подписал свой первый профессиональный контракт в карьере. Тогда «Гент» предложил украинцу договор до 2027 года, а спустя всего двенадцать месяцев принял решение оформить с легионером новое соглашение.

Сорока является воспитанником тернопольской школы футбола и академии «Шахтера», из которой еще в начале 2023 года уехал в «Гент».

Александр Сорока Гент продление контракта трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Гент
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
гарна новина для нього, сподіваюсь дійде до основного складу команди
Ответить
0
