ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо покинул Европу и переехал на другой континент
Алексей Щебетун будет играть за «Кызылкум» из Узбекистана
Украинский нападающий Алексей Щебетун официально нашел новый клуб после ухода из молдавского «Зимбру».
Футболист покинул Европу и перебрался на другой континент – Алексей будет выступать за клуб «Кызылкум» из Узбекистана.
Стороны договорились о подписании однолетнего контракта.
Алексей провел в молдавском клубе менее года, так как присоединился к «Зимбру» в начале весны 2025 года. Всего Щебетун сыграл за команду 29 матчей, в которых форвард забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Узбекистан станет новым вызовом для украинского нападающего. Ранее Алексей выступал в чемпионатах Украины, беларуси, Латвии и Казахстана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший вратарь «Александрии» и молодежной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
Испанский специалист намерен возглавить «Манчестер Юнайтед»