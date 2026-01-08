ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо покинул Европу и переехал на другой континент

Украинский нападающий Алексей Щебетун официально нашел новый клуб после ухода из молдавского «Зимбру».

Футболист покинул Европу и перебрался на другой континент – Алексей будет выступать за клуб «Кызылкум» из Узбекистана.

Стороны договорились о подписании однолетнего контракта.

Алексей провел в молдавском клубе менее года, так как присоединился к «Зимбру» в начале весны 2025 года. Всего Щебетун сыграл за команду 29 матчей, в которых форвард забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Узбекистан станет новым вызовом для украинского нападающего. Ранее Алексей выступал в чемпионатах Украины, беларуси, Латвии и Казахстана.