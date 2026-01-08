Трансфер за деньги. Киевский клуб УПЛ подписал хавбека из Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, вопрос с переходом центрального полузащитника Романа Волохатого из «Ингульца» в «Оболонь» решился положительно. Стороны ударили по рукам, и остается лишь дождаться официального объявления о трансфере.

Поскольку контракт Волохатого с клубом Первой лиги был рассчитан до 30 июня 2027 года, «пивоварам» пришлось выплатить петровчанам компенсацию. По нашей информации, она составила около $50 тыс.

25-летний Волохатый в текущем сезоне Первой лиги провел за «Ингулец» 21 матч, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. Ранее полузащитник играл за тернопольскую «Ниву».

«Оболонь» занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. В первых 16 матчах чемпионата команда Александра Антоненко набрала 17 очков.