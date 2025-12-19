Лишился контракта: команда УПЛ попрощалась с хавбеком за игру вне клуба

Аутсайдер УПЛ Полтава разорвал контракт с 22-летним хавбеком Артемом Онищенко – соглашение действовало до лета 2028 года.

Как стало известно Sport.ua, Онищенко после того, как не попал в заявку на матч 16-го тура чемпионата Украины против Руха (1:2), отправился играть в мини-футбол за знакомую ему команду (название коллектива и турнир не уточняется).

Руководство Полтавы узнало об этом и попрощалась с футболистом, поскольку такой поступок не является допустимым в клубе. У Онищенко не было шансов оправдаться – его просто поставили перед фактом.

Онищенко присоединился к Полтаве летом 2025 года и успел сыграть 9 матчей в УПЛ (243 минуты в сумме), забив один гол.

Ранее Sport.ua сообщал, что Полтаву покинули шесть игроков: Евгений Опанасенко, Илья Ходуля, Евгений Стрельцов, Артем Онищенко, Алексей Хахлев и Святослав Шаповалов. Также есть информация, что команда проведет зимне сборы на территории Украины, а не за границей.

