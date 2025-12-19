Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лишился контракта: команда УПЛ попрощалась с хавбеком за игру вне клуба
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 19:24 |
Полтава разорвала соглашение с Артемом Онищенко из-за игры в мини-футбол

Артем Онищенко

Аутсайдер УПЛ Полтава разорвал контракт с 22-летним хавбеком Артемом Онищенко – соглашение действовало до лета 2028 года.

Как стало известно Sport.ua, Онищенко после того, как не попал в заявку на матч 16-го тура чемпионата Украины против Руха (1:2), отправился играть в мини-футбол за знакомую ему команду (название коллектива и турнир не уточняется).

Руководство Полтавы узнало об этом и попрощалась с футболистом, поскольку такой поступок не является допустимым в клубе. У Онищенко не было шансов оправдаться – его просто поставили перед фактом.

Онищенко присоединился к Полтаве летом 2025 года и успел сыграть 9 матчей в УПЛ (243 минуты в сумме), забив один гол.

Ранее Sport.ua сообщал, что Полтаву покинули шесть игроков: Евгений Опанасенко, Илья Ходуля, Евгений Стрельцов, Артем Онищенко, Алексей Хахлев и Святослав Шаповалов. Также есть информация, что команда проведет зимне сборы на территории Украины, а не за границей.

Трансферная история Артема Онищенко

По теме:
Кварцяный сказал, кого надо подписать Динамо, чтобы бороться за титул УПЛ
КДК принял решение о скандальном матче УПЛ. Один из клубов обеспокоен
Мазяра не будет. Скалу 1911 возглавил бывший наставник Скорука
Полтава Артем Онищенко инсайд new Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу мини-футбол
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
