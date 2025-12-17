Полтава на сборы за границу выезжать не будет

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Полтавы» вернутся из отпуска 12 января и после медосмотра начнут подготовку ко второй части чемпионата. На 31 января запланирован первый спарринг: пройдет он в Полтаве, соперник еще уточняется.

По имеющейся информации, клубное руководство прорабатывает вариант с проведением в феврале следующего сбора в одной из западных областей Украины.

Главное внимание в подготовительный период будет сосредоточено на тренировочном процессе, вот почему «горожане» ограничатся 4-5 контрольными матчами. Сейчас ряды «Полтавы» покинули шесть футболистов, которые не оправдали надежд. Ожидается, что их заменит такое же количество более квалифицированных новобранцев.

В активе «горожан» девять очков, они разместились на 16-м месте в УПЛ. В 17-м туре «Полтава» сыграет в гостях с «Колосом» (базовая дата – 21 февраля).

Ранее сообщалось, что «Полтаву» начнут покидать футболисты.