Полтава на сборы за границу выезжать не будет
Все этапы подготовки «горожане» проведут в Украине
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Полтавы» вернутся из отпуска 12 января и после медосмотра начнут подготовку ко второй части чемпионата. На 31 января запланирован первый спарринг: пройдет он в Полтаве, соперник еще уточняется.
По имеющейся информации, клубное руководство прорабатывает вариант с проведением в феврале следующего сбора в одной из западных областей Украины.
Главное внимание в подготовительный период будет сосредоточено на тренировочном процессе, вот почему «горожане» ограничатся 4-5 контрольными матчами. Сейчас ряды «Полтавы» покинули шесть футболистов, которые не оправдали надежд. Ожидается, что их заменит такое же количество более квалифицированных новобранцев.
В активе «горожан» девять очков, они разместились на 16-м месте в УПЛ. В 17-м туре «Полтава» сыграет в гостях с «Колосом» (базовая дата – 21 февраля).
Ранее сообщалось, что «Полтаву» начнут покидать футболисты.
