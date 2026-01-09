ВИДЕО. Польша со Свентек одолела Австралию на пути в 1/2 финала United Cup
Поляки вырвали победу у австралийцев в смешанном парном поединке – 2:1
Сборная Польши пробилась в полуфинал United Cup 2026.
9 января в четвертьфинальном противостоянии поляки переиграли команду Австралии со счетом 2:1.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Вначале Ига Свентек разгромила Майю Джойнт. Далее Алекс де Минаур справился с Хубертом Хуркачем и перевел противостояние в смешанный парный поединок.
В миксте польский дуэт Катажина Кава / Ян Зелиньски в двух сетах уверенно разобрался с парой Сторм Хантер / Джон Патрик Смит.
Поляки в полуфинале United Cup сыграют против сборной США, которая 7 числа одолела Грецию 2:1.
United Cup 2026. 1/4 финала, 9 января
Австралия – Польша – 1:2
- Майя Джойнт – Ига Свентек – 1:6, 1:6
- Алекс де Минаур – Хуберт Хуркач – 6:4, 4:6, 6:4
- Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Катажина Кава / Ян Зелиньски – 4:6, 0:6
Видеообзор матча Майя Джойнт – Ига Свентек
Видеообзор матча Алекс де Минаур – Хуберт Хуркач
Видеообзор матча Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Катажина Кава / Ян Зелиньски
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Боксер обратился к болельщикам на фоне гибели своих тренеров