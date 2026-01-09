Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Польша со Свентек одолела Австралию на пути в 1/2 финала United Cup
WTA
09 января 2026, 14:52 |
158
0

ВИДЕО. Польша со Свентек одолела Австралию на пути в 1/2 финала United Cup

Поляки вырвали победу у австралийцев в смешанном парном поединке – 2:1

09 января 2026, 14:52 |
158
0
ВИДЕО. Польша со Свентек одолела Австралию на пути в 1/2 финала United Cup
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Сборная Польши пробилась в полуфинал United Cup 2026.

9 января в четвертьфинальном противостоянии поляки переиграли команду Австралии со счетом 2:1.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Ига Свентек разгромила Майю Джойнт. Далее Алекс де Минаур справился с Хубертом Хуркачем и перевел противостояние в смешанный парный поединок.

В миксте польский дуэт Катажина Кава / Ян Зелиньски в двух сетах уверенно разобрался с парой Сторм Хантер / Джон Патрик Смит.

Поляки в полуфинале United Cup сыграют против сборной США, которая 7 числа одолела Грецию 2:1.

United Cup 2026. 1/4 финала, 9 января

Австралия – Польша – 1:2

  • Майя Джойнт – Ига Свентек – 1:6, 1:6
  • Алекс де Минаур – Хуберт Хуркач – 6:4, 4:6, 6:4
  • Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Катажина Кава / Ян Зелиньски – 4:6, 0:6

Видеообзор матча Майя Джойнт – Ига Свентек

Видеообзор матча Алекс де Минаур – Хуберт Хуркач

Видеообзор матча Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Катажина Кава / Ян Зелиньски

По теме:
Гауфф против Свентек. Определены полуфинальные пары United Cup 2026
ВИДЕО. Сборная Бельгии переиграла Чехию и вышла в полуфинал United Cup
Определены два полуфиналиста United Cup 2026. Почему пришлось менять сетку?
Ян Зелиньски женская сборная Польши по теннису сборная Польши по теннису женская сборная Австралии по теннису сборная Австралии по теннису United Cup Майя Джойнт Ига Свёнтек Алекс де Минаур Хуберт Хуркач Сторм Хантер (Сандерс) Джон Патрик Смит Катажина Кава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта Костюк – Мирра Андреева. Зачехлила нейтралку. Видеообзор матча
Теннис | 09 января 2026, 13:07 0
Марта Костюк – Мирра Андреева. Зачехлила нейтралку. Видеообзор матча
Марта Костюк – Мирра Андреева. Зачехлила нейтралку. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене

Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Бокс | 08 января 2026, 16:48 0
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»

Боксер обратился к болельщикам на фоне гибели своих тренеров

Плей-офф ЧМ, Лига наций и жеребьевка Евро: что ждет сборную Украины
Футбол | 09.01.2026, 04:22
Плей-офф ЧМ, Лига наций и жеребьевка Евро: что ждет сборную Украины
Плей-офф ЧМ, Лига наций и жеребьевка Евро: что ждет сборную Украины
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Бокс | 09.01.2026, 09:33
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Назван фаворит на подписание Лунина. Это победитель еврокубка
Футбол | 09.01.2026, 13:17
Назван фаворит на подписание Лунина. Это победитель еврокубка
Назван фаворит на подписание Лунина. Это победитель еврокубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
07.01.2026, 20:40 1
Бокс
Во Франции оправдали защитника ПСЖ Илью Забарного
Во Франции оправдали защитника ПСЖ Илью Забарного
07.01.2026, 22:16 3
Футбол
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
09.01.2026, 00:13 1
Бокс
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 5
Футбол
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем