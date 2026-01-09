ВИДЕО. Польша со Свентек одолела Австралию на пути в 1/2 финала United Cup

Сборная Польши пробилась в полуфинал United Cup 2026.

9 января в четвертьфинальном противостоянии поляки переиграли команду Австралии со счетом 2:1.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Ига Свентек разгромила Майю Джойнт. Далее Алекс де Минаур справился с Хубертом Хуркачем и перевел противостояние в смешанный парный поединок.

В миксте польский дуэт Катажина Кава / Ян Зелиньски в двух сетах уверенно разобрался с парой Сторм Хантер / Джон Патрик Смит.

Поляки в полуфинале United Cup сыграют против сборной США, которая 7 числа одолела Грецию 2:1.

United Cup 2026. 1/4 финала, 9 января

Австралия – Польша – 1:2

Майя Джойнт – Ига Свентек – 1:6, 1:6

– 1:6, 1:6 Алекс де Минаур – Хуберт Хуркач – 6:4, 4:6, 6:4

– Хуберт Хуркач – 6:4, 4:6, 6:4 Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Катажина Кава / Ян Зелиньски – 4:6, 0:6

Видеообзор матча Майя Джойнт – Ига Свентек

Видеообзор матча Алекс де Минаур – Хуберт Хуркач

Видеообзор матча Сторм Хантер / Джон Патрик Смит – Катажина Кава / Ян Зелиньски