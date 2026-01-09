Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обидчик Динамо в еврокубках отказался подписывать украинского форварда
Турция
09 января 2026, 14:21 |
Обидчик Динамо в еврокубках отказался подписывать украинского форварда

«Самсунспор» на данном этапе не заинтересован в услугах игрока «Трабзонспора» Даниила Сикана

09 января 2026, 14:21 |
Обидчик Динамо в еврокубках отказался подписывать украинского форварда
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Президент турецкого «Самсунспора» Юксель Йылдырым отреагировал на слухи о возможном подписании украинского форварда Даниила Сикана, который выступает за «Трабзонспор».

Турецкая пресса неоднократно сообщала, что клуб из города Самсун заинтересован в услугах 24-летнего футболиста.

«Что касается Сикана, то у нас уже есть три иностранных игрока на позиции нападающего, зачем подписывать еще кого-то? Чтобы оформить трансфер легионера, мне нужно отпустить одного из наших футболистов.

Мусаба уходит, но он вингер. Если я подпишу форварда вместо вингера и буду держать его на скамейке запасных, у меня будут проблемы. Поэтому я сказал, что не могу осуществить трансфер Сикана.

Если завтра или послезавтра кто-то уйдет с позиции нападающего, мы рассмотрим кандидатуру Даниила. Мы уважаем игроков «Трабзонспора», но у нас нет недостатков на позициях форварда», – сообщил Йылдырым.

В нынешнем сезоне Сикан провел 15 матчей в составе «Трабзонспора», в которых забил два гола и отдал один ассист. «Самсунспор» известен украинским болельщикам из-за матча в Лиге конференций, где турецкий клуб одолел киевское «Динамо» со счетом 0:3.

чемпионат Турции по футболу Самсунспор Трабзонспор Даниил Сикан трансферы
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
