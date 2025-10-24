23 октября киевское Динамо провело матч второго тура Лиги конференций 2025/26 против турецкого Самсунспора.

Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября

Самсунспор (Турция) – Динамо Киев (Украина) – 3:0

Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34, Хольсе, 62

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Мусаба, 2 мин.

ГОЛ! 2:0 Мариус, 34 мин.

ГОЛ! 3:0 Хольсе, 62 мин.