  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Лига конференций
Самсунспор
23.10.2025 22:00 – FT 3 : 0
Динамо Киев
Лига конференций
24 октября 2025, 00:19 | Обновлено 24 октября 2025, 00:21
2363
4

Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги конференций 2025/26

24 октября 2025, 00:19 | Обновлено 24 октября 2025, 00:21
2363
4 Comments
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября киевское Динамо провело матч второго тура Лиги конференций 2025/26 против турецкого Самсунспора.

Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября

Самсунспор (Турция) – Динамо Киев (Украина) – 3:0

Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34, Хольсе, 62

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Мусаба, 2 мин.

ГОЛ! 2:0 Мариус, 34 мин.

ГОЛ! 3:0 Хольсе, 62 мин.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Карло Хольсе (Самсунспор), асcист Зеки Явру.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Муандилмаджи (Самсунспор), асcист Энтони Мусаба.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Мусаба (Самсунспор), асcист Мариус Муандилмаджи.
По теме:
Итоги 3-го тура. Таблицы Лиги Европы: поражение Довбика, травма Зинченко
ТУРАН: «Трудно демонстрировать результат. С таким сталкивается и Динамо»
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Динамо Киев Самсунспор Самсунспор - Динамо Лига конференций видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Это даже не фиаско... 
Тут сложно слово подобрать. 
Ответить
+1
RomеоBoss
Знову те саме! Начебто грають, але
голи забивають здебільшого нам! 
Сашо підти вже кудись! Нарешті!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Spaceman
Зараз СаШо все як пояснить усім, то всі офігіють)))
Ответить
0
