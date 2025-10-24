23.10.2025 22:00 – FT 3 : 0
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги конференций 2025/26
23 октября киевское Динамо провело матч второго тура Лиги конференций 2025/26 против турецкого Самсунспора.
Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября
Самсунспор (Турция) – Динамо Киев (Украина) – 3:0
Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34, Хольсе, 62
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Мусаба, 2 мин.
ГОЛ! 2:0 Мариус, 34 мин.
ГОЛ! 3:0 Хольсе, 62 мин.
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Карло Хольсе (Самсунспор), асcист Зеки Явру.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Муандилмаджи (Самсунспор), асcист Энтони Мусаба.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Мусаба (Самсунспор), асcист Мариус Муандилмаджи.
