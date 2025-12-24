Ман Сити близок к подписанию одного из лучших вингеров АПЛ
Антуан Семеньо может покинуть Борнмут
«Манчестер Сити» интересуется ганским вингером «Борнмута» Антуаном Семеньо, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «горожане» в последнее время настаивали на ускорении переговоров по трансферу 25-летнего футболиста.
Сам игрок, как отмечается, желает перейти в «Манчестер Сити».
В сезоне 2025/26 Антуан Семеньо провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Антуан Семеньо может перейти в «Ливерпуль».
