Ман Сити близок к подписанию одного из лучших вингеров АПЛ

«Манчестер Сити» интересуется ганским вингером «Борнмута» Антуаном Семеньо, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» в последнее время настаивали на ускорении переговоров по трансферу 25-летнего футболиста.

Сам игрок, как отмечается, желает перейти в «Манчестер Сити».

В сезоне 2025/26 Антуан Семеньо провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Антуан Семеньо может перейти в «Ливерпуль».