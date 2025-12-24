Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Англия
Ман Сити близок к подписанию одного из лучших вингеров АПЛ

Антуан Семеньо может покинуть Борнмут

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

«Манчестер Сити» интересуется ганским вингером «Борнмута» Антуаном Семеньо, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» в последнее время настаивали на ускорении переговоров по трансферу 25-летнего футболиста.

Сам игрок, как отмечается, желает перейти в «Манчестер Сити».

В сезоне 2025/26 Антуан Семеньо провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Антуан Семеньо может перейти в «Ливерпуль».

По теме:
Более 100 миллионов евро. Алонсо требует у Реала подписать трех игроков
Украинский клуб попрощался сразу с 5 футболистами
Он уже работал с Вернидубом. Нефтчи заинтересовано в центрбеке Полесья
Антуан Семеньо Фабрицио Романо Манчестер Сити Борнмут трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
