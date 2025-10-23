Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Киевляне по-прежнему без очков в Лиге конференций
Киевское «Динамо» провело второй поединок в Основном раунде Лиги конференций. Соперником команды Александра Шовковского стал турецкий «Самсунспор».
Предыдущие встречи «бело-синих» принесли немало разочарований поклонникам «Динамо», ведь в чемпионате киевская команда уже длительное время не может уйти с поля победителем. Не принес позитивных эмоций и стартовый поединок в Основном раунде Лиги конференций: киевляне проиграли английскому «Кристал Пэлас». Кроме того, к дуэли с «красной молнией» «Динамо» подошло с переполненным лазаретом. Иная предматчевая ситуация была у «Самсунспора». Подопечные Томаса Райса вполне комфортно себя чувствуют в турецкой Суперлиге, а на евроарене обыграли польскую «Легию».
По сравнению с противостоянием против «Зари» тренерский штаб «бело-синих» сделал в стартовом составе всего одно изменение: вместо Пихаленка в центре поля появился Рубчинский, который впервые в нынешнем сезоне появился на поле.
Встреча началась с неприятностей для киевлян. После грубой ошибки Тиаре, у которого соперники отобрали мяч, хозяева провели стремительную атаку, завершившуюся точным ударом Мусабы. На волне успеха футболисты «Самсунспора» продолжили активно атаковать, оказывая давление на защитную линию «Динамо».
Впрочем, киевляне быстро отошли от стартового шока и начали больше контролировать мяч, пытаясь найти пути к штрафной турецкой команды. Сделать это было непросто, поскольку хозяева выстроили насыщенную оборону, которая действовала организованно.Первый опасный момент у ворот «Самсунспора» пришлось ждать довольно долго, почти полчаса игры. Прострел Огунданы замыкал Караваев, но он не попал в неприкрытый голкипером угол ворот.
«Красная молния» атаковала нечасто, но делала это намного осмысленней. И не без доли везения подопечные Райса удвоили свое преимущество. После удара Юксела мяч от Мусабы срикошетил под удар Мариусу, который этим шансом воспользовался сполна. А через несколько минут прострел Мусабы замкнул Хольсе, и Нещерет сумел заблокировать этот удар.
В начале второй половины встречи тщетные попытки киевлян обострить ситуацию у ворот соперников продолжились. Хозяева поля уверенно разбирались с атаками киевлян и при этом не забывали проводить подготовленные контрвыпады. Один из них завершилась прострелом Мусабы и Мариус мог «закрывать» поединок, но пробил мимо ворот. Сделать это удалось лучшему бомбардиру «Самсунспора» в текущем сезоне Хольсе, который с помощью рикошета от Тиаре отправил мяч в цель.
До финального свистка еще оставалось немало времени, но интрига в игре улетучилась. Киевляне полностью поникли, и их атаки разрушались вдалеке от штрафной «Самсунспора». Лишь в конце поединка «бело-синие» продемонстрировали желание забить хотя бы гол в ворота соперников, но счет не изменился. Это и не удивительно, ведь за весь матч гости не нанесли ни одного удара в створ ворот.
В следующем туре Лиги конференций киевляне проведут домашний матч против «Зриньски».
Лига конференций. Основной раунд. 2-й тур.
«Самсунспор» – «Динамо» Киев – 3:0
Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34, Хольсе, 62
Предупреждения: Вивчаренко, 45+4, Михавко, 73
«Самсунспор»: Коджук – Томассон, Ван Дронгелен, Шатка, Явру (Мендес, 73) – Макумбу – Мусаба (Чифт, 77), Юксел (Генюл, 77), Хольсе (Айдогду, 84), Кулибали (Килинч, 72) – Мариус.
«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Тиаре (Михавко, 67), Попов, Караваев – Михайленко (Бражко, 76), Рубчинский (Пихальонок, 67) – Огундана (Бленуце, 76), Буяльский (Яцик, 82), Волошин – Герреро.
Арбитр: Ивар Орри Кристианссон (Исландия).
Стадион: «Самсунский стадион имени 19-го мая» (Самсун).
