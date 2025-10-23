Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору

Киевское «Динамо» провело второй поединок в Основном раунде Лиги конференций. Соперником команды Александра Шовковского стал турецкий «Самсунспор».

Предыдущие встречи «бело-синих» принесли немало разочарований поклонникам «Динамо», ведь в чемпионате киевская команда уже длительное время не может уйти с поля победителем. Не принес позитивных эмоций и стартовый поединок в Основном раунде Лиги конференций: киевляне проиграли английскому «Кристал Пэлас». Кроме того, к дуэли с «красной молнией» «Динамо» подошло с переполненным лазаретом. Иная предматчевая ситуация была у «Самсунспора». Подопечные Томаса Райса вполне комфортно себя чувствуют в турецкой Суперлиге, а на евроарене обыграли польскую «Легию».

По сравнению с противостоянием против «Зари» тренерский штаб «бело-синих» сделал в стартовом составе всего одно изменение: вместо Пихаленка в центре поля появился Рубчинский, который впервые в нынешнем сезоне появился на поле.

Встреча началась с неприятностей для киевлян. После грубой ошибки Тиаре, у которого соперники отобрали мяч, хозяева провели стремительную атаку, завершившуюся точным ударом Мусабы. На волне успеха футболисты «Самсунспора» продолжили активно атаковать, оказывая давление на защитную линию «Динамо».

Getty Images/Global Images Ukraine

Впрочем, киевляне быстро отошли от стартового шока и начали больше контролировать мяч, пытаясь найти пути к штрафной турецкой команды. Сделать это было непросто, поскольку хозяева выстроили насыщенную оборону, которая действовала организованно.Первый опасный момент у ворот «Самсунспора» пришлось ждать довольно долго, почти полчаса игры. Прострел Огунданы замыкал Караваев, но он не попал в неприкрытый голкипером угол ворот.

«Красная молния» атаковала нечасто, но делала это намного осмысленней. И не без доли везения подопечные Райса удвоили свое преимущество. После удара Юксела мяч от Мусабы срикошетил под удар Мариусу, который этим шансом воспользовался сполна. А через несколько минут прострел Мусабы замкнул Хольсе, и Нещерет сумел заблокировать этот удар.

В начале второй половины встречи тщетные попытки киевлян обострить ситуацию у ворот соперников продолжились. Хозяева поля уверенно разбирались с атаками киевлян и при этом не забывали проводить подготовленные контрвыпады. Один из них завершилась прострелом Мусабы и Мариус мог «закрывать» поединок, но пробил мимо ворот. Сделать это удалось лучшему бомбардиру «Самсунспора» в текущем сезоне Хольсе, который с помощью рикошета от Тиаре отправил мяч в цель.

Getty Images/Global Images Ukraine

До финального свистка еще оставалось немало времени, но интрига в игре улетучилась. Киевляне полностью поникли, и их атаки разрушались вдалеке от штрафной «Самсунспора». Лишь в конце поединка «бело-синие» продемонстрировали желание забить хотя бы гол в ворота соперников, но счет не изменился. Это и не удивительно, ведь за весь матч гости не нанесли ни одного удара в створ ворот.

В следующем туре Лиги конференций киевляне проведут домашний матч против «Зриньски».

Лига конференций. Основной раунд. 2-й тур.

«Самсунспор» – «Динамо» Киев – 3:0

Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34, Хольсе, 62

Предупреждения: Вивчаренко, 45+4, Михавко, 73

«Самсунспор»: Коджук – Томассон, Ван Дронгелен, Шатка, Явру (Мендес, 73) – Макумбу – Мусаба (Чифт, 77), Юксел (Генюл, 77), Хольсе (Айдогду, 84), Кулибали (Килинч, 72) – Мариус.

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Тиаре (Михавко, 67), Попов, Караваев – Михайленко (Бражко, 76), Рубчинский (Пихальонок, 67) – Огундана (Бленуце, 76), Буяльский (Яцик, 82), Волошин – Герреро.

Арбитр: Ивар Орри Кристианссон (Исландия).

Стадион: «Самсунский стадион имени 19-го мая» (Самсун).

