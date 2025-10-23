Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Самсунспор
23.10.2025 22:00 – FT 3 : 0
Динамо Киев
Лига конференций
23 октября 2025, 23:56 | Обновлено 24 октября 2025, 00:10
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору

Киевляне по-прежнему без очков в Лиге конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» провело второй поединок в Основном раунде Лиги конференций. Соперником команды Александра Шовковского стал турецкий «Самсунспор».

Предыдущие встречи «бело-синих» принесли немало разочарований поклонникам «Динамо», ведь в чемпионате киевская команда уже длительное время не может уйти с поля победителем. Не принес позитивных эмоций и стартовый поединок в Основном раунде Лиги конференций: киевляне проиграли английскому «Кристал Пэлас». Кроме того, к дуэли с «красной молнией» «Динамо» подошло с переполненным лазаретом. Иная предматчевая ситуация была у «Самсунспора». Подопечные Томаса Райса вполне комфортно себя чувствуют в турецкой Суперлиге, а на евроарене обыграли польскую «Легию».

По сравнению с противостоянием против «Зари» тренерский штаб «бело-синих» сделал в стартовом составе всего одно изменение: вместо Пихаленка в центре поля появился Рубчинский, который впервые в нынешнем сезоне появился на поле.

Встреча началась с неприятностей для киевлян. После грубой ошибки Тиаре, у которого соперники отобрали мяч, хозяева провели стремительную атаку, завершившуюся точным ударом Мусабы. На волне успеха футболисты «Самсунспора» продолжили активно атаковать, оказывая давление на защитную линию «Динамо».

Getty Images/Global Images Ukraine

Впрочем, киевляне быстро отошли от стартового шока и начали больше контролировать мяч, пытаясь найти пути к штрафной турецкой команды. Сделать это было непросто, поскольку хозяева выстроили насыщенную оборону, которая действовала организованно.Первый опасный момент у ворот «Самсунспора» пришлось ждать довольно долго, почти полчаса игры. Прострел Огунданы замыкал Караваев, но он не попал в неприкрытый голкипером угол ворот.

«Красная молния» атаковала нечасто, но делала это намного осмысленней. И не без доли везения подопечные Райса удвоили свое преимущество. После удара Юксела мяч от Мусабы срикошетил под удар Мариусу, который этим шансом воспользовался сполна. А через несколько минут прострел Мусабы замкнул Хольсе, и Нещерет сумел заблокировать этот удар.

В начале второй половины встречи тщетные попытки киевлян обострить ситуацию у ворот соперников продолжились. Хозяева поля уверенно разбирались с атаками киевлян и при этом не забывали проводить подготовленные контрвыпады. Один из них завершилась прострелом Мусабы и Мариус мог «закрывать» поединок, но пробил мимо ворот. Сделать это удалось лучшему бомбардиру «Самсунспора» в текущем сезоне Хольсе, который с помощью рикошета от Тиаре отправил мяч в цель.

Getty Images/Global Images Ukraine

До финального свистка еще оставалось немало времени, но интрига в игре улетучилась. Киевляне полностью поникли, и их атаки разрушались вдалеке от штрафной «Самсунспора». Лишь в конце поединка «бело-синие» продемонстрировали желание забить хотя бы гол в ворота соперников, но счет не изменился. Это и не удивительно, ведь за весь матч гости не нанесли ни одного удара в створ ворот.

В следующем туре Лиги конференций киевляне проведут домашний матч против «Зриньски».

Лига конференций. Основной раунд. 2-й тур.

«Самсунспор» – «Динамо» Киев – 3:0

Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34, Хольсе, 62

Предупреждения: Вивчаренко, 45+4, Михавко, 73

«Самсунспор»: Коджук – Томассон, Ван Дронгелен, Шатка, Явру (Мендес, 73) – Макумбу – Мусаба (Чифт, 77), Юксел (Генюл, 77), Хольсе (Айдогду, 84), Кулибали (Килинч, 72) – Мариус.

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Тиаре (Михавко, 67), Попов, Караваев – Михайленко (Бражко, 76), Рубчинский (Пихальонок, 67) – Огундана (Бленуце, 76), Буяльский (Яцик, 82), Волошин – Герреро.

Арбитр: Ивар Орри Кристианссон (Исландия).

Стадион: «Самсунский стадион имени 19-го мая» (Самсун).

САМСУНСПОР – ДИНАМО КИЕВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Динамо Киев Самсунспор Лига конференций Самсунспор - Динамо отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Pixelman
Чи достатньо мужності у Шовковського подати у відставку? Віднадавна поважні легенди, перетворюються в очах вболівальників на посміховиська, яких цікавлять тільки гроші. Це стосуютьєть і Реброва, І Шевченко. Поваги НУЛЬ! 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA.
Больно! Обидно! Позорно!. Да просто блевать хочется.
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Egoist
🇹🇷😁   ♿🥵  
     | |\_,    //\_, 
      \ \ 🍆((      
        |,|_     |,|_
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
LexХХХ
25-ть років тому цей клуб боялись топ-клуби Європи і грали на максималках, а зараз з нього глумляться всякі Самсунгспори🤥
Ответить
+5
Умник
Не хотят они играть за этого тренера.
Блин ну это видно.
Ответить
+5
Alehandro
Шо то х%@ня, шо це х%@ня...
Ответить
+4
EVS
Ви справді вважаєте що у Динамо є тренер???
Я без матюків ці муки не можу бачити!!!
Хлопці хочуть , можуть, але тренер не дієздатний!!! Саня не будь далі позором - йди наберись досвіду хоч десь, не лажай в гівно хлопців!!!
Я з 86 го вболівальник Динамо Київ!!!
Ответить
+3
TradyT
Спорт.юа, прохання до вас, більше ніколи не називайте Шахтар і Динамо грандами!!!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
AleksDnipro
Як би там не було, і Шахтар, і Динамо втрачатимуть вболівальників по всій країні. Але Динамо винне не лише у сьогоднішній поразці, а й у тому, що за Шахтар вболівають по всій Україні та за популярністю вони зрівнялися, а десь навіть перевершують Динамо (наприклад серед молоді), якщо аналізувати соц. мережі. Динамо своїми результатами, постійними обсерами, по суті, підняло Шахтар в Україні.
Ответить
+2
Roman
Пофіг на ті єврокубки, як каже суркіс і Сашо головне безпрограшна серія в чемпіонаті,
Ответить
+2
uge-madrid
Враження,що Сашо зливають,могли і не їхати до тих турків..техн.поразка така сама була б....нам би усім нерви би не робили б... цікаво скільки ще Суркіси витримають? Я так розумію нема на кого міняти...
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
KAA82
Хорошо, что Лобановский этого позора не видит..
Ответить
+2
PUMA.
Лично я все, вообще по тому что болеть по футболу за ДК или за другие клубы. Удачи ребятам у кого психология на уровне, но дальше без меня.Не могу больше
Ответить
+2
Показать Скрыть 6 ответов
Dimaryz81
Ноль ударов в створ. Ноль желания и мысли.
Ответить
+2
adidas777
Сашо, йди геть з команди!
Ответить
+2
Wlad West
Сурок,  идяра, угробил легенду Украины!
Ответить
+1
Alex
Сегодня был турецкий баклажан в игроках ДК , самой ужасное что они на поле были не против
Ответить
+1
Istm
Статистика: нуль ударів від Динамо в площину воріт за матч. З турецьким середняком. Нє, ну а шо.
Ответить
+1
8number
Після першого тайму перестав дивитись Шахтар, а це навіть не починав. Такий футбольний вечір в мене. Жахіття, а не футбол.
Знімайте форму й логотипи !
Ответить
+1
Dzunkiv1
САШО!!!
Ответить
+1
