Александр ШОВКОВСКИЙ: «Дьявол прячется в мелочах»

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский провел пресс-конференцию после поражение от Самсунспора (0:3) в матче второго тура Лиги конференций 2025/26 (0:3):

– Тиаре допустил две результативные ошибки, как вы оцениваете его игру?

– Я не согласен, что было две ошибки, но мы не можем выходить из раздевалки, уже уступая 0:1. Безусловно, такие ошибки влияют на действия команды и результат в целом. Хотя при счете 0:1 у нас был отличный шанс, который нужно было использовать – когда мы не забили в пустые ворота. Это тоже ошибка, которая повлияла на итоговый результат. Как я уже говорил, дьявол кроется в мелочах. К сожалению, эти мелочи в последнее время играют не в нашу пользу. Мы допускаем ошибки как в организации обороны, так и в атаке, когда не реализуем свои моменты.

– В первом тайме активными были оба вингера, но почему так редко удавалось оказываться в чужой штрафной площадке?

– Потому что соперник старался сделать все, чтобы этого не произошло. В некоторых случаях индивидуальное мастерство было не самым лучшим. Чтобы выигрывать матчи, нужно выигрывать микродуэли при организации как обороны, так и атак. К сожалению, сегодня этот компонент с нашей стороны был не самого лучшего качества. Хотя в первом тайме до второго пропущенного мяча я не могу сказать, что мы играли плохо или не имели шансов, чтобы более удачно реализовать те моменты, которые у нас были. Но счет на табло.

– Это был первый матч Рубчинского в нынешнем сезоне, насколько он был готов и как можете оценить его игру?

– У него был тяжелый период, он вернулся в расположение команды после подготовки и выступлений в составе молодежной сборной, как и другие 9 игроков, которые вынужденно присоединились к команде через две недели после начала подготовки к сезону, потому что они готовились с U23. Это наложило свой отпечаток, он получил травму, причем очень сложную, и пропустил весь этап подготовки. Затем плодотворно работал и в последнее время его работа дала возможность полноценно получить место в стартовом составе. Считаю, первый тайм он отыграл на достаточно высоком уровне, затем стало заметно, что ему было сложно. Хотя я доволен его работой, отношением. Повторюсь, у него был непростой период, и учитывая, что Валентин много пропустил, то, как он готовился, заслуживает похвалы. Молодец.

– В двух матчах основного этапа Лиги конференций вы не набрали ни одного очка. Какие у вас планы на будущее?

– Мы будем готовиться к каждой игре и стремиться улучшить свое турнирное положение, одерживать победы и набирать очки.

– Кого из травмированных футболистов, по вашему мнению, не хватало сегодня?

– Вы хотите, чтобы я перешел на личности. Можно сказать, что не хватало всех игроков, можем говорить о ком-то конкретно, но ситуация такая, какая она есть. Безусловно, отсутствие игроков не дает нам дополнительных возможностей, но нужно исходить из того, что есть на данный момент.

– Как в целом можете прокомментировать сегодняшний матч?

– Давайте будем откровенны: кто бы что ни говорил, а ситуация, сложившаяся у нас в стране, накладывает свой отпечаток на многое. Я перестал об этом говорить, потому что и так нас много критикуют за то, что мы перекладываем наши неудачи на то, что происходит в Украине. Но, честно говоря, это нельзя пропустить мимо внимания или не смотреть на это. К нам не хотят ехать игроки, которые могут усилить команду, или требуют какие-то безумные и нереальные в наших реалиях зарплаты.

Очень непросто быть конкурентоспособными, рассчитывая только на свою Академию. Когда в 2022 году началась война, многие ребята из нашей ДЮФШ покинули территорию Украины и сейчас успешно играют в Испании, Италии, Германии и других странах. Это те игроки, которые должны были усилить «Динамо» и быть в основной команде. Сегодня ситуация очень непростая не только для футбола, но и для всей страны. Это очевидные моменты, но я перестал о них говорить, потому что уже всем надоело. Поэтому я стараюсь говорить непосредственно о качестве игры.

