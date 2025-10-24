Будет громко возле кабинета президента. Кравец отреагировал на позор Динамо

Бывший игрок и скаут киевского Динамо Артем Кравец опубликовал сториз в Instagram, в котором коротко отреагировал на слабую игру команды в матче второго тура Лиги конференций 2025/26 против Самсунспора (0:3):

«Сложно и болезненно на это смотреть, но нужно это принимать» – фраза, в которую не хочется верить... Действительно больно. Но завтра на стадионе Динамо ничего не поменяется. Просто будет очень громко возле кабинета президента», – написал Кравец.

Артем запостил эту сториз после третьего пропущенного от турецкой команды.

Динамо проиграло второй матч в сезоне ЛК 2025/26. В первом туре подопечные Александра Шовковского уступили Кристал Пэлас 0:2.