Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Будет громко возле кабинета президента. Кравец отреагировал на позор Динамо
Лига конференций
24 октября 2025, 00:33 |
Будет громко возле кабинета президента. Кравец отреагировал на позор Динамо

Экс-игрок киевской команды опубликовал сториз в Instagram во время матча с Самсунспором

Instagram. Артем Кравец

Бывший игрок и скаут киевского Динамо Артем Кравец опубликовал сториз в Instagram, в котором коротко отреагировал на слабую игру команды в матче второго тура Лиги конференций 2025/26 против Самсунспора (0:3):

«Сложно и болезненно на это смотреть, но нужно это принимать» – фраза, в которую не хочется верить... Действительно больно. Но завтра на стадионе Динамо ничего не поменяется. Просто будет очень громко возле кабинета президента», – написал Кравец.

Артем запостил эту сториз после третьего пропущенного от турецкой команды.

Динамо проиграло второй матч в сезоне ЛК 2025/26. В первом туре подопечные Александра Шовковского уступили Кристал Пэлас 0:2.

Артем Кравец Самсунспор Динамо Киев Самсунспор - Динамо Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
serhiy11
Слухай,прадоруб,не аішов бити  вже на !
Ответить
0
Istm
та не буде там ніякої гучності. 
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Не будет. Рахмильевич забил болт на ДК. Ему главное получить бабосики за проход, а дальше хоть трава не расти. Но за победы/ничьи тоже деньги платят, может ему кто-нибудь расскажет об этом?
Ответить
0
