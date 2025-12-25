Арсенал – лидер АПЛ на Рождество. Кто был первым в прошлом сезоне?

Арсенал на 25 декабря является лидером АПЛ, имея в своем активе 39 очков.

В пятый раз в своей истории «канониры» возглавляют турнирную таблицу на Рождество, при том в предыдущих четырех случаях не смогли стать чемпионами в конце сезона.

Сравнивая верхушку турнирной таблицы текущего и прошлого розыгрышей чемпионата, отметим, что Ливерпуль, ставший победителем сезона 2024/25, имел также 39 очков по состоянию на 25 декабря.

Топ-5 команд АПЛ в сезоне 2024/25 по состоянию на Рождество (25 декабря)

39 – Ливерпуль

35 – Челси

33 – Арсенал

31 – Ноттингем Форест

28 – Борнмут

