Арсенал – лидер АПЛ на Рождество. Кто был первым в прошлом сезоне?
Сравним топ-5 команд текущего и прошлого сезонов Премьер-лиги
Арсенал на 25 декабря является лидером АПЛ, имея в своем активе 39 очков.
В пятый раз в своей истории «канониры» возглавляют турнирную таблицу на Рождество, при том в предыдущих четырех случаях не смогли стать чемпионами в конце сезона.
Сравнивая верхушку турнирной таблицы текущего и прошлого розыгрышей чемпионата, отметим, что Ливерпуль, ставший победителем сезона 2024/25, имел также 39 очков по состоянию на 25 декабря.
Топ-5 команд АПЛ в сезоне 2024/25 по состоянию на Рождество (25 декабря)
- 39 – Ливерпуль
- 35 – Челси
- 33 – Арсенал
- 31 – Ноттингем Форест
- 28 – Борнмут
Топ-5 команд АПЛ в сезоне 2025/26 по состоянию на Рождество (25 декабря)
- 39 – Арсенал
- 37 – Манчестер Сити
- 36 – Астон Вилла
- 29 – Челси
- 29 – Ливерпуль
