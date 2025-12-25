Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – лидер АПЛ на Рождество. Кто был первым в прошлом сезоне?
Англия
25 декабря 2025, 18:43 | Обновлено 25 декабря 2025, 18:44
182
0

Арсенал – лидер АПЛ на Рождество. Кто был первым в прошлом сезоне?

Сравним топ-5 команд текущего и прошлого сезонов Премьер-лиги

25 декабря 2025, 18:43 | Обновлено 25 декабря 2025, 18:44
182
0
Арсенал – лидер АПЛ на Рождество. Кто был первым в прошлом сезоне?
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал на 25 декабря является лидером АПЛ, имея в своем активе 39 очков.

В пятый раз в своей истории «канониры» возглавляют турнирную таблицу на Рождество, при том в предыдущих четырех случаях не смогли стать чемпионами в конце сезона.

Сравнивая верхушку турнирной таблицы текущего и прошлого розыгрышей чемпионата, отметим, что Ливерпуль, ставший победителем сезона 2024/25, имел также 39 очков по состоянию на 25 декабря.

Топ-5 команд АПЛ в сезоне 2024/25 по состоянию на Рождество (25 декабря)

  • 39 – Ливерпуль
  • 35 – Челси
  • 33 – Арсенал
  • 31 – Ноттингем Форест
  • 28 – Борнмут

Топ-5 команд АПЛ в сезоне 2025/26 по состоянию на Рождество (25 декабря)

  • 39 – Арсенал
  • 37 – Манчестер Сити
  • 36 – Астон Вилла
  • 29 – Челси
  • 29 – Ливерпуль
По теме:
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Олег ДУЛУБ: «Динамо, Карпаты и даже Ливерпуль – это все одна история»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон статистика Челси Ноттингем Форест Борнмут Ливерпуль Манчестер Сити Астон Вилла
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Бокс | 25 декабря 2025, 08:55 8
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко

Лидером остался Флойд Мейвезер

Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 25 декабря 2025, 01:02 1
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона

Виктор никуда не перейдет зимой

ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
Футбол | 25.12.2025, 10:09
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
Известный тренер раскритиковал ЛНЗ, заговорив о футболистах Руха
Футбол | 25.12.2025, 16:59
Известный тренер раскритиковал ЛНЗ, заговорив о футболистах Руха
Известный тренер раскритиковал ЛНЗ, заговорив о футболистах Руха
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
Футбол | 25.12.2025, 11:02
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
24.12.2025, 20:43 10
Футбол
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
23.12.2025, 22:40 32
Футбол
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
25.12.2025, 06:32
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем