Блэкберн, Лестер и другие. Кто лидировал на Рождество и стал чемпионом АПЛ

Лишь 17 команд из 33, возглавлявших турнирную таблицу АПЛ по состоянию на Рождество (25 декабря), в конце сезона становились чемпионами.

Известный статистический портал Transfermarkt предложил вспомнить все команды, которые по состоянию на 25 декабря ежегодно были на первом месте в Премьер-Лиге, и какое итоговое место заняли по итогам чемпионата.

Теми 17 клубами, сумевшими после Рождества удержать первую строчку до конца сезона, были Манчестер Юнайтед (5 раз), Блэкберн Роверс, Челси (5 раз), Манчестер Сити (3 раза), Лестер Сити и Ливерпуль (2 раза).

Действующий лидер сезона 2025/26 Арсенал четыре раза лидировал на Рождество, но именно в этих сезонах так и не сумел ни разу стать победителем АПЛ.

Команды АПЛ, которые были лидерами каждого сезона на Рождество (25 декабря): сезон – команда – количество очков – финальное место в конце чемпионата