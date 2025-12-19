Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Англия
19 декабря 2025, 19:32
Блэкберн, Лестер и другие. Кто лидировал на Рождество и стал чемпионом АПЛ

Вспомним каждую команду, возглавлявшую турнирную таблицу по состоянию на 25 декабря

Блэкберн, Лестер и другие. Кто лидировал на Рождество и стал чемпионом АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лишь 17 команд из 33, возглавлявших турнирную таблицу АПЛ по состоянию на Рождество (25 декабря), в конце сезона становились чемпионами.

Известный статистический портал Transfermarkt предложил вспомнить все команды, которые по состоянию на 25 декабря ежегодно были на первом месте в Премьер-Лиге, и какое итоговое место заняли по итогам чемпионата.

Теми 17 клубами, сумевшими после Рождества удержать первую строчку до конца сезона, были Манчестер Юнайтед (5 раз), Блэкберн Роверс, Челси (5 раз), Манчестер Сити (3 раза), Лестер Сити и Ливерпуль (2 раза).

Действующий лидер сезона 2025/26 Арсенал четыре раза лидировал на Рождество, но именно в этих сезонах так и не сумел ни разу стать победителем АПЛ.

Команды АПЛ, которые были лидерами каждого сезона на Рождество (25 декабря): сезон – команда – количество очков – финальное место в конце чемпионата

  • 1992/93 – Норвич Сити – 39 очков – итоговое место: 3
  • 1993/94 – Манчестер Юнайтед – 52 очка – итоговое место: 1
  • 1994/95 – Блэкберн Роверс – 43 очка – итоговое место: 1
  • 1995/96 – Ньюкасл Юнайтед – 45 очков – итоговое место: 2
  • 1996/97 – Ливерпуль – 38 очков – итоговое место: 4
  • 1997/98 – Манчестер Юнайтед – 43 очка – итоговое место: 2
  • 1998/99 – Астон Вилла – 36 очков – итоговое место: 6
  • 1999/00 – Лидс Юнайтед – 41 очко – итоговое место: 3
  • 2000/01 – Манчестер Юнайтед – 43 очка – итоговое место: 1
  • 2001/02 – Ньюкасл Юнайтед – 36 очков – итоговое место: 4
  • 2002/03 – Арсенал – 39 очков – итоговое место: 2
  • 2003/04 – Манчестер Юнайтед – 40 очков – итоговое место: 3
  • 2004/05 – Челси – 43 очка – итоговое место: 1
  • 2005/06 – Челси – 46 очков – итоговое место: 1
  • 2006/07 – Манчестер Юнайтед – 47 очков – итоговое место: 1
  • 2007/08 – Арсенал – 43 очка – итоговое место: 3
  • 2008/09 – Ливерпуль – 39 очков – итоговое место: 2
  • 2009/10 – Челси – 41 очко – итоговое место: 1
  • 2010/11 – Манчестер Юнайтед – 34 очка – итоговое место: 1
  • 2011/12 – Манчестер Сити – 44 очка – итоговое место: 1
  • 2012/13 – Манчестер Юнайтед – 43 очка – итоговое место: 1
  • 2013/14 – Ливерпуль – 36 очков – итоговое место: 2
  • 2014/15 – Челси – 42 очка – итоговое место: 1
  • 2015/16 – Лестер Сити – 38 очков – итоговое место: 1
  • 2016/17 – Челси – 43 очка – итоговое место: 1
  • 2017/18 – Манчестер Сити – 55 очков – итоговое место: 1
  • 2018/19 – Ливерпуль – 48 очков – итоговое место: 2
  • 2019/20 – Ливерпуль – 49 очков – итоговое место: 1
  • 2020/21 – Ливерпуль – 31 очко – итоговое место: 3
  • 2021/22 – Манчестер Сити – 44 очка – итоговое место: 1
  • 2022/23 – Арсенал – 37 очков – итоговое место: 2
  • 2023/24 – Арсенал – 40 очков – итоговое место: 2
  • 2024/25 – Ливерпуль – 39 очков – итоговое место: 1
  • 2025/26 – ?
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Норвич Манчестер Юнайтед Блэкберн Ньюкасл Ливерпуль Астон Вилла Лидс Арсенал Лондон Челси Лестер Манчестер Сити
Сергей Турчак Источник: Instagram
