Рух – Николаев (Львовская обл.) – 4:2. Обыграли аматоров. Видео голов
Два гола «Рух» забил с пенальти
«Рух» завершил первую часть учебно-тренировочных сборов. 31 января команда отправится в Словению, где проведет еще семь спаррингов
Завершающий спарринг первого этапа подготовки «Рух» провел с клубом «Николаев» (Львовская область). Первый тайм завершился со счетом 1:1.
Во втором тайме «Рух» прибавил и дожал соперника. Причем два гола из трех команда Ивана Федыка забила с одиннадцатиметровой отметки.
Товарищеский матч. Винники. 29 января
«Рух» (Львов) – «Николаев» (Львовская обл.) – 4:2
Голы: Джуралбаев, 28, Таллес, 48, 63 (пенальти), Рейляну, 77 (пенальти) – Клим, 33, Криницкий, 58
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
