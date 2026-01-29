Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рух – Николаев (Львовская обл.) – 4:2. Обыграли аматоров. Видео голов
Рух – Николаев (Львовская обл.) – 4:2. Обыграли аматоров. Видео голов

Два гола «Рух» забил с пенальти

Рух – Николаев (Львовская обл.) – 4:2. Обыграли аматоров. Видео голов
ФК Рух

«Рух» завершил первую часть учебно-тренировочных сборов. 31 января команда отправится в Словению, где проведет еще семь спаррингов

Завершающий спарринг первого этапа подготовки «Рух» провел с клубом «Николаев» (Львовская область). Первый тайм завершился со счетом 1:1.

Во втором тайме «Рух» прибавил и дожал соперника. Причем два гола из трех команда Ивана Федыка забила с одиннадцатиметровой отметки.

Товарищеский матч. Винники. 29 января

«Рух» (Львов) – «Николаев» (Львовская обл.) – 4:2

Голы: Джуралбаев, 28, Таллес, 48, 63 (пенальти), Рейляну, 77 (пенальти) – Клим, 33, Криницкий, 58

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Рух Львов Николаев (Львовская обл) Влад Рейляну
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
