Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Влада Зинченко очень мило поздравила мужа с Днем рождения
16 декабря 2025, 21:17 | Обновлено 16 декабря 2025, 21:20
789
0

ФОТО. Влада Зинченко очень мило поздравила мужа с Днем рождения

Влада Зинченко любит свою вторую половинку

ФОТО. Влада Зинченко очень мило поздравила мужа с Днем рождения
Instagram. Влада и Александр Зинченко

Жена игрока сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александра ЗинченкоВлада Зинченко – опубликовала теплый пост в Instagram по случаю дня рождения своего возлюбленного.

15 декабря украинскому футболисту исполнилось 29 лет. В своем обращении Влада назвала Александра своим лучшим другом и родной душой, сопроводив поздравление романтическим совместным фото.

Особое внимание подписчиков привлекла реакция самого Зинченко – под публикацией он оставил несколько сердечек, публично ответив на слова жены.

Также Влада поделилась сторис с песней James Vincent McMorrow – Higher Love, символично подчеркнув глубину чувств и эмоциональную связь пары.

фото Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко день рождения Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
