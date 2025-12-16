ФОТО. Влада Зинченко очень мило поздравила мужа с Днем рождения
Влада Зинченко любит свою вторую половинку
Жена игрока сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александра Зинченко – Влада Зинченко – опубликовала теплый пост в Instagram по случаю дня рождения своего возлюбленного.
15 декабря украинскому футболисту исполнилось 29 лет. В своем обращении Влада назвала Александра своим лучшим другом и родной душой, сопроводив поздравление романтическим совместным фото.
Особое внимание подписчиков привлекла реакция самого Зинченко – под публикацией он оставил несколько сердечек, публично ответив на слова жены.
Также Влада поделилась сторис с песней James Vincent McMorrow – Higher Love, символично подчеркнув глубину чувств и эмоциональную связь пары.
