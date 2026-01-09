Винисиус нагло отреагировал на провокации Симеоне
Вингер Реала отметил очередное поражение Диего
Бразильский вингер мадридского «Реала» ПЖуниор в социальных сетях отреагировал на провокации главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в полуфинальном матче Суперкубка Испании, который завершился со счетом 2:1 в пользу «сливочных»:
«Ты проиграл очередной матч на вылет 🥺🥺🥺🥺», – написал бразилец в комментариях под соответствующим видео с их спором.
На счету Винисиуса Жуниора 26 поединков на клубном уровне, 5 забитых мячей и 8 голевых передач в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.
🚨 Vinicius Jr on Instagram: “Simeone has lost another knockout game”. ❗️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026
🔗 https://t.co/9AS0xPdPg9 pic.twitter.com/mueqjmj53G
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саудовцы вернулись в трансфер топ-игрока МЮ
Дарья Долидович получила разрешение от IBU