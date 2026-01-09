Винисиус нагло отреагировал на провокации Симеоне

Бразильский вингер мадридского «Реала» ПЖуниор в социальных сетях отреагировал на провокации главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в полуфинальном матче Суперкубка Испании, который завершился со счетом 2:1 в пользу «сливочных»:

«Ты проиграл очередной матч на вылет 🥺🥺🥺🥺», – написал бразилец в комментариях под соответствующим видео с их спором.

На счету Винисиуса Жуниора 26 поединков на клубном уровне, 5 забитых мячей и 8 голевых передач в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.