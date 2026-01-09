Л. Киченок / Н. Киченок – Се Шувэй / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE

9 января украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат борьбу в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В полуфинале украинки сыграют против первых сеяных Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Алена Остапенко (Латвия). Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительница поединка в финале встретятся с Кристиной Букшей (Испания) и Эллен Перес (Австралия), которые посеяны под третьим номером.