Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Л. Киченок / Н. Киченок – Се Шувэй / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
09 января 2026, 01:45 |
45
0

Л. Киченок / Н. Киченок – Се Шувэй / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного турнира WTA 500 в Брисбене

Коллаж Sport.ua

9 января украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат борьбу в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В полуфинале украинки сыграют против первых сеяных Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Алена Остапенко (Латвия). Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительница поединка в финале встретятся с Кристиной Букшей (Испания) и Эллен Перес (Австралия), которые посеяны под третьим номером.

📺 Видеотрансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
