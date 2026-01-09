Л. Киченок / Н. Киченок – Се Шувэй / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного турнира WTA 500 в Брисбене
9 января украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат борьбу в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В полуфинале украинки сыграют против первых сеяных Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Алена Остапенко (Латвия). Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние дуэтов.
Победительница поединка в финале встретятся с Кристиной Букшей (Испания) и Эллен Перес (Австралия), которые посеяны под третьим номером.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта переиграла Аманду в двух сетах в третьем раунде австралийского пятисотника
Боксер поздравил с праздником