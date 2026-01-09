Алонсо жестко отреагировал на инцидент между Винисиусом и Симеоне
Тренер Реала раскритиковал поведение коллеги
Тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался по поводу инцидента между Винисиусом Жуниором и Диего Симеоне.
«Мадрид» одолел «Атлетико» со счетом 2:1 в рамках полуфинала Суперкубка Испании. В момент, когда бразильский вингер «королевского клуба» покидал газон на 81–й минуте, наставник «матрасников» стал жестикулировать в сторону трибун и указывать на свое ухо, сопровождая это какими–то репликами.
Оказавшись за боковой линией, Винисиус начал бурно реагировать на поведение Симеоне. Представителям тренерского штаба и игрокам запаса «бланкос» пришлось вмешаться, чтобы успокоить 25–летнего футболиста.
«Я привык проявлять уважение к представителям команды оппонента и стараюсь не вступать с ними в диалоги. Однако содержание того, что было сказано, мне крайне не понравилось. Подобные действия далеки от стандартов спортивной этики.
Нельзя позволять себе абсолютно все – важно сохранять уважение к противнику. У любых эмоций на футбольном поле должны быть свои границы», – заявил Алонсо.
