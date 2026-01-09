ФОТО. Скончался легендарный экс-футболист: Англия в трауре

Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Мартин Чиверс скончался в возрасте 80 лет.

В составе «шпор» он был лидером атаки команды Билла Николсона в начале 1970-х, дважды выиграл Кубок лиги и завоевал Кубок УЕФА. За сборную Англии Чиверс забил 13 голов в 24 матчах.

«Тоттенхэм» выразил глубокие соболезнования семье и близким футболиста, а команда вышла на матч против «Борнмута» с черными повязками. В клубе назвали Чиверса одним из величайших игроков в своей истории.

Чиверс перешел в «Тоттенхэм» из «Саутгемптона» в 1968 году за рекордные на тот момент £125 000 и стал ключевой фигурой команды, дошедшей до четырех финалов за четыре года. Он забил оба мяча в финале Кубка лиги-1971 и отличился в победном финале Кубка УЕФА-1972. Всего за «шпор» Чиверс провел 367 матчей и забил 174 гола.