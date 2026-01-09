Голкипер спас ПСЖ в серии пенальти и поделился мыслями после матча
Шевалье прокомментировал победу в Суперкубке
Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье поделился эмоциями после двух сейвов в серии пенальти против «Марселя» в поединке за Суперкубок Франции (2:2, 4:1 по пенальти).
«Я приучил себя к сдержанности, ведь минувшее полугодие выдалось непростым, да и сама игра заставила понервничать. Когда на 85–й минуте табло показывало 2:1, в голову закрадывались мысли о возможной неудаче…
Однако наша команда проявила характер. Я был внутренне уверен, что в серии пенальти смогу выручить команду, так как чувствовал колоссальный настрой», – подчеркнул Шевалье в беседе с Ligue 1+.
