Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер спас ПСЖ в серии пенальти и поделился мыслями после матча
Франция
09 января 2026, 03:31 |
213
0

Голкипер спас ПСЖ в серии пенальти и поделился мыслями после матча

Шевалье прокомментировал победу в Суперкубке

09 января 2026, 03:31 |
213
0
Голкипер спас ПСЖ в серии пенальти и поделился мыслями после матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье поделился эмоциями после двух сейвов в серии пенальти против «Марселя» в поединке за Суперкубок Франции (2:2, 4:1 по пенальти).

«Я приучил себя к сдержанности, ведь минувшее полугодие выдалось непростым, да и сама игра заставила понервничать. Когда на 85–й минуте табло показывало 2:1, в голову закрадывались мысли о возможной неудаче…

Однако наша команда проявила характер. Я был внутренне уверен, что в серии пенальти смогу выручить команду, так как чувствовал колоссальный настрой», – подчеркнул Шевалье в беседе с Ligue 1+.

По теме:
ФОТО. Жена Забарного отметилась новой огненной фотосессией
ПСЖ берет Суперкубок! ЭНРИКЕ честно признал: «Марсель играл лучше нас»
ПСЖ – Марсель – 2:2 (пен. 4:1). Драма в Суперкубке. Видео голов и обзор
ПСЖ Люка Шевалье Марсель Суперкубок Франции по футболу
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Диего СИМЕОНЕ – Винисиусу: «Перес выбросит тебя. Послушай фанатов»
Футбол | 09 января 2026, 00:14 2
Диего СИМЕОНЕ – Винисиусу: «Перес выбросит тебя. Послушай фанатов»
Диего СИМЕОНЕ – Винисиусу: «Перес выбросит тебя. Послушай фанатов»

Главный тренер «Атлетико» обратился к лидеру «Реала» прямо во время игры

Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08 января 2026, 09:33 11
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель

Лунин может перейти в «Тоттенхэм»

В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
Футбол | 08.01.2026, 07:38
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Футбол | 08.01.2026, 08:41
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Стала известна оценка Малиновского за ассист в матче против Милана
Футбол | 09.01.2026, 03:21
Стала известна оценка Малиновского за ассист в матче против Милана
Стала известна оценка Малиновского за ассист в матче против Милана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 4
Биатлон
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
07.01.2026, 14:55 28
Футбол
Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия
Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия
07.01.2026, 05:02 7
Футбол
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
07.01.2026, 06:23 15
Футбол
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
07.01.2026, 14:10 6
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем