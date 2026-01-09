ПСЖ берет Суперкубок! ЭНРИКЕ честно признал: «Марсель играл лучше нас»

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился эмоциями после триумфа над «Марселем» в решающем матче за Суперкубок Франции (2:2, 4:1 в серии пенальти).

«Противостояние выдалось крайне эмоциональным. Старт встречи был за нами, однако в дальнейшем «Марсель» показал отличный уровень и абсолютно оправданно навязал нам серьезную конкуренцию.

Нам пришлось нелегко. Соперник действовал лучше нас, хотя мне еще предстоит детально разобрать эту игру. Хочу выразить поддержку Де Дзерби, который сейчас сталкивается с критикой. Он – мастер своего дела.

Всегда ли игры «ПСЖ» и «Марселя» столь зрелищны? В чемпионате есть еще «Ланс», «Лилль», «Лион», «Монако», «Страсбур»... хватает коллективов подобного класса», – резюмировал Энрике.