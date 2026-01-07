Во Франции оправдали защитника ПСЖ Илью Забарного

Журналист и репортер ФИФА Абдулла Булма поддержал украинского защитника «ПСЖ» Илью Забарного после спорного эпизода в матче 17-го тура Лиги 1 против ФК Париж (2:1).

На 49-й минуте встречи при счете 1:0 арбитр назначил пенальти в ворота парижан после контакта Забарного с соперником, а также показал украинцу желтую карточку.

«В последнее время судейская бригада во Франции вышла из-под контроля. Илья Забарный здесь не заслуживал пенальти», — написал Булма.

Для Забарного этот пенальти стал третьим в этом сезоне во всех турнирах за «ПСЖ».