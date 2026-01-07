Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Во Франции оправдали защитника ПСЖ Илью Забарного
Франция
Во Франции оправдали защитника ПСЖ Илью Забарного

Абдулла Булма считает, что Илья не заслуживал пенальти

Во Франции оправдали защитника ПСЖ Илью Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист и репортер ФИФА Абдулла Булма поддержал украинского защитника «ПСЖ» Илью Забарного после спорного эпизода в матче 17-го тура Лиги 1 против ФК Париж (2:1).

На 49-й минуте встречи при счете 1:0 арбитр назначил пенальти в ворота парижан после контакта Забарного с соперником, а также показал украинцу желтую карточку.

«В последнее время судейская бригада во Франции вышла из-под контроля. Илья Забарный здесь не заслуживал пенальти», — написал Булма.

Для Забарного этот пенальти стал третьим в этом сезоне во всех турнирах за «ПСЖ».

По теме:
Ярмолюк обошел Забарного по количеству матчей в АПЛ. Следующий – Лужный
ПСЖ – Марсель. Текстовая трансляция матча
Лига 1 лидирует среди топ-5 лиг по среднему количеству удалений и пенальти
Лига 1 (Франция) Париж чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaly Kozak
А ми про що тут писали? Абсолютно лівий  пеналь. Правда деякі гівняні хейтери писали тут всяку маячню, навіть не переглянувши епізод, робили дописи під враженням оцінок, виставлених Іллі різними ресурсами.
Ответить
+2
