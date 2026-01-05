«Он ведь не из словацкой лиги». Забарному указали во Франции на слабость

Бывший футболист, а ныне эксперт на телевидении Дамьен Перкис оценил игру украинского защитника Ильи Забарного в составе «ПСЖ».

«Он же пришел не из словацкого чемпионата, где играл против посредственных игроков. Он - из АПЛ, где, по слухам, в прошлом сезоне был одним из лучших защитников.

У меня есть сомнения в том, насколько он совместим с игровой философией Луиса Энрике: необходимостью высоко прессинговать, боязнью оказаться не на своей позиции, поэтому это неизбежно - его будут постоянно опережать, когда соперник будет отходить вглубь поля.

Он всегда будет на шаг позади, скорость - не его сильная сторона. Мы видели это в матче с «Парижем», хотя Алимани Гори и является очень быстрым игроком. Это может создать сложности», - сказал Перкис в эфире программы After Foot.

Ранее известный французский журналист Пьер Менес назвал Забарного большим разочарованием.