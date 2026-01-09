Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак

Легендарному английскому футболисту Кевину Кигану диагностировали рак. Об этом сообщила пресс-служба «Ливерпуля», которая выразила полную поддержку двукратному обладателю «Золотого мяча» и пожелала ему скорейшего выздоровления.

Киган провел в составе мерсисайдцев шесть лет и стал одной из ключевых фигур золотого периода клуба. Вместе с «Ливерпулем» он выиграл Кубок европейских чемпионов, три чемпионата Англии, два Кубка УЕФА и Кубок Англии. В 1978 и 1979 годах нападающий получал «Золотой мяч».

Кроме выступлений за «Ливерпуль», Киган играл за «Гамбург», «Саутгемптон», «Ньюкасл» и «Сканторп». После завершения карьеры он работал тренером, возглавляя «Ньюкасл», «Манчестер Сити», «Фулгем», а также национальную сборную Англии.