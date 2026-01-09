Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Англия
09 января 2026, 03:32 |
419
0

Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак

Кевин Киган узнал неприятную новость

09 января 2026, 03:32 |
419
0
Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Киган

Легендарному английскому футболисту Кевину Кигану диагностировали рак. Об этом сообщила пресс-служба «Ливерпуля», которая выразила полную поддержку двукратному обладателю «Золотого мяча» и пожелала ему скорейшего выздоровления.

Киган провел в составе мерсисайдцев шесть лет и стал одной из ключевых фигур золотого периода клуба. Вместе с «Ливерпулем» он выиграл Кубок европейских чемпионов, три чемпионата Англии, два Кубка УЕФА и Кубок Англии. В 1978 и 1979 годах нападающий получал «Золотой мяч».

Кроме выступлений за «Ливерпуль», Киган играл за «Гамбург», «Саутгемптон», «Ньюкасл» и «Сканторп». После завершения карьеры он работал тренером, возглавляя «Ньюкасл», «Манчестер Сити», «Фулгем», а также национальную сборную Англии.

По теме:
СЛОТ: «Мы доказали свою способность на равных сражаться с любым грандом»
Возможен разрыв крестов. Игрок Ливерпуля получил тяжелую травму
Артета прокомментировал матч с Ливерпулем и скандал из Мартинелли
Кевин Киган Ливерпуль рак
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Биатлон | 08 января 2026, 13:50 1
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира

Виталий показал лучший результат в личной гонке сезона

Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Футбол | 09 января 2026, 00:01 3
Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом

Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом.

Аль-Хиляль готов потратить 100 млн фунтов за звездного полузащитника
Футбол | 09.01.2026, 04:19
Аль-Хиляль готов потратить 100 млн фунтов за звездного полузащитника
Аль-Хиляль готов потратить 100 млн фунтов за звездного полузащитника
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08.01.2026, 09:33
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Теннис | 08.01.2026, 14:22
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 52
Бокс
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 17
Футбол
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 5
Футбол
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
07.01.2026, 06:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем