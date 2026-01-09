Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Артета прокомментировал матч с Ливерпулем и скандал из Мартинелли
Англия
09 января 2026, 02:28 | Обновлено 09 января 2026, 02:30
Артета прокомментировал матч с Ливерпулем и скандал из Мартинелли

Тренер Арсенала поделился мыслями после ничейного результата

Артета прокомментировал матч с Ливерпулем и скандал из Мартинелли
Getty Images/Global Images Ukraine

Микель Артета поделился мыслями после ничейного результата в матче против «Ливерпуля» (0:0) в рамках 21-го тура АПЛ.

«Мы прекрасно понимаем, что исход таких встреч определяют мелочи. Половины матча вышли абсолютно разными: в первой части мы ощутимо доминировали, однако нам не хватало того самого финального паса для взятия ворот.

Во втором же тайме участились ошибки при владении мячом, что давало оппоненту шансы для быстрых выпадов.

Не думаю, что по нашим воротам нанесли хотя бы один серьезный удар, если не брать в расчет нашу собственную оплошность во втором периоде игры. Исход такого поединка мог решить лишь эпизод истинного мастерства.

На «Энфилде» нечто подобное удалось Собослаи, но сегодня этого не произошло. В ситуациях, когда не удается забрать три очка, крайне важно не уступить.

Нужно отдать «Ливерпулю» должное за их организованность в обороне [в первом тайме]. Соперник проявлял терпение в моменты, когда прессинг был необязателен. Против нас играли выдающиеся мастера – это действующие чемпионы Англии.

Что касается эпизода с Мартинелли, Габи наверняка не осознавал, что Брэдли получил повреждение. Я хорошо знаю его характер – он никогда бы не пошел на подлость намеренно», – подчеркнул рулевой «Арсенала».

Стоит отметить, что в одном из моментов поединка вингер «канониров» Габриэл Мартинелли старался вытолкнуть защитника оппонентов Конора Брэдли за боковую линию. В то время игрок гостей лежал у края поля, получив травму ноги. Перед этим футболист лондонцев также совершил несильный бросок мячом в сторону лежащего соперника.

Микель Артета Ливерпуль Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли Конор Брэдли Английская Премьер-лига Арсенал - Ливерпуль
Михаил Олексиенко Источник: NBC Sports
