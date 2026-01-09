Ювентус собирается подписать игрока сборной Украины. Речь не о Довбике
Виталий Миколенко привлекает внимание туринского гранда
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко привлекает внимание туринского «Ювентуса». Об это сообщает Дамиано Эр Файна.
По информации источника, итальянский гранд нацелился на подписание26-летнего защитника английского клуба. Соглашение между Миколенко и «ирисками» истекает летом 2026 года.
В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентусу» предложили подписать Довбика.
