Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус собирается подписать игрока сборной Украины. Речь не о Довбике
Италия
09 января 2026, 19:20 |
1172
0

Ювентус собирается подписать игрока сборной Украины. Речь не о Довбике

Виталий Миколенко привлекает внимание туринского гранда

09 января 2026, 19:20 |
1172
0
Ювентус собирается подписать игрока сборной Украины. Речь не о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко привлекает внимание туринского «Ювентуса». Об это сообщает Дамиано Эр Файна.

По информации источника, итальянский гранд нацелился на подписание26-летнего защитника английского клуба. Соглашение между Миколенко и «ирисками» истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентусу» предложили подписать Довбика.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Шахтера продолжит карьеру в Фламенго
Жирона близка к подписанию капитана гранда. Переговоры продвигаются
ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов подписал контракт с экс‑игроком Металлиста
Ювентус Эвертон трансферы Виталий Миколенко трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бокс | 09 января 2026, 00:13 1
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»

Алгиери уверен, что Усик снова победит

Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Война | 09 января 2026, 15:05 5
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»

Анастасия Гладун ответила на критику

Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Бокс | 09.01.2026, 04:32
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Футбол | 09.01.2026, 10:46
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Источник: клуб УПЛ получил бан от УАФ
Футбол | 09.01.2026, 19:43
Источник: клуб УПЛ получил бан от УАФ
Источник: клуб УПЛ получил бан от УАФ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 24
Биатлон
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
08.01.2026, 07:22 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
07.01.2026, 22:20 1
Футбол
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 20
Теннис
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 13
Футбол
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем