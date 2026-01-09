Семеньо вошел в клуб игроков, которые забивали победный гол на 90+ мин.
Лишь 5 футболистов до него отличались подобным достижением
26-летний ганский футболист Антуан Семеньо, перешедший из Борнмута в Манчестер Сити, в последней своей игре за «вишень» против Тоттенгема забил победный гол на 90+5 минуте.
Только 5 футболистов в истории АПЛ до него забивали победные голы на 90+ минуте прощального матча за клуб.
Данное достижение удалось осуществить Клинтону Моррисону (Кристал Пэлас), Салли Мунтари (Сандерленд), Микелю Артети (Эвертон), Тьерри Анри (Арсенал) и Россу Баркли (Челси).
Игроки, которые забивали победный гол на 90+ минуте последнего матча за клуб в АПЛ:
- Клинтон Моррисон (Кристал Пэлас, 1998)
- Салли Мунтари (Сандерленд, 2011)
- Микель Артета (Эвертон, 2011)
- Тьерри Анри (Арсенал, 2012)
- Росс Баркли (Челси, 2022)
- Антуан Семеньо (Борнмут, 2026)
6 - Against Spurs on Wednesday, Antoine Semenyo became the sixth player to score a 90th minute winning goal on his final Premier League appearance for a club:— OptaJoe (@OptaJoe) January 9, 2026
Clinton Morrison for Crystal Palace (1998)
Sulley Muntari for Sunderland (2011)
Mikel Arteta for Everton (2011)
Thierry… https://t.co/KIJTDELYba pic.twitter.com/ElAEt6pLQh
