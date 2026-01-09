Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Семеньо вошел в клуб игроков, которые забивали победный гол на 90+ мин.
Англия
09 января 2026, 14:40 | Обновлено 09 января 2026, 14:56
Семеньо вошел в клуб игроков, которые забивали победный гол на 90+ мин.

Лишь 5 футболистов до него отличались подобным достижением

Семеньо вошел в клуб игроков, которые забивали победный гол на 90+ мин.
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

26-летний ганский футболист Антуан Семеньо, перешедший из Борнмута в Манчестер Сити, в последней своей игре за «вишень» против Тоттенгема забил победный гол на 90+5 минуте.

Только 5 футболистов в истории АПЛ до него забивали победные голы на 90+ минуте прощального матча за клуб.

Данное достижение удалось осуществить Клинтону Моррисону (Кристал Пэлас), Салли Мунтари (Сандерленд), Микелю Артети (Эвертон), Тьерри Анри (Арсенал) и Россу Баркли (Челси).

Игроки, которые забивали победный гол на 90+ минуте последнего матча за клуб в АПЛ:

  • Клинтон Моррисон (Кристал Пэлас, 1998)
  • Салли Мунтари (Сандерленд, 2011)
  • Микель Артета (Эвертон, 2011)
  • Тьерри Анри (Арсенал, 2012)
  • Росс Баркли (Челси, 2022)
  • Антуан Семеньо (Борнмут, 2026)
По теме:
Новичок – в топе. Манчестер Сити за год потратил 0,5 млрд фунтов
Трансфер Семеньо стал 4-м самым дорогим в истории АПЛ среди африканцев
Новичок Ман Сити: «Этихад – мой новый дом. Я не могу дождаться»
Антуан Семеньо Салли Мунтари Микель Артета Тьерри Анри Росс Баркли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
