Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  ФОТО. Футболист умер прямо на поле из-за амулета
25 декабря 2025, 18:50
Очевидцы сообщают о необычных обстоятельствах трагедии на поле

Фото: Sportnewsafrica

В субботу в Бурунди произошла трагедия: полузащитник клуба «Ле Гепье дю Лак» Игерайнеза Айме Герик скончался во время матча национального второго дивизиона против «ЛЛБ Амасипири Невер Гив Ап».

Встреча состоялась 20 декабря в Национальном техническом центре в Нгараге. Футболист внезапно потерял сознание и упал на поле. Несмотря на оперативное вмешательство медицинских служб, игрок умер по дороге в больницу.

Федерация футбола Бурунди опубликовала заявление с соболезнованиями семье погибшего и его клубу, не назвав официальную причину смерти. Однако, по словам очевидцев, Герик держал во рту монету, которую случайно проглотил во время игры, что могло привести к трагическому исходу.

По информации African Public Radio, речь может идти о так называемом «гри-гри» – амулете, связанном с традиционными верованиями. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, а федерация пока не дала дополнительных разъяснений.

Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
