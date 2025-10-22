В четверг, 23 октября, состоится поединок Основного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Самсунспор» и «Динамо». Киевляне стартовали в турнире с поражения, а «красная молния», как называют турецкую команду в первом матче одержала победу.

Самсунспор

«Самсунспор», который является дебютантом еврокубков (Кубок Интертото в расчет брать не будем), вполне мог стать соперником донецкого «Шахтера» в плей-офф за выход в Лигу Европы. Но «горняки» проиграли «Панатинаикосу», и турецкая команда встретилась с «Пао». Благодаря домашней победе «клеверные» и «Красную армию» отправили в Лигу конференций. На старте основного раунда турнира команда немецкого специалиста Томаса Райса с минимальным счетом выиграла гостевой поединок у польской «Легии».

В прошлом сезоне «Самсунспор» повторил свое лучшее достижение, неожиданно завоевав «бронзовые» медали турецкой Суперлиги. Примечательно, что «красная молния» только в 2023 году вернулась в элиту. А в целом «Самсунспор» семь раз вылетал и возвращался в высший дивизион Турции, что является рекордом местного чемпионата. Нынешнее первенство пока неплохо складывается для команды Райса. После девяти туров «Самсунспор» занимает шестое место: 4 победы, 4 поражения и 1 ничья.

Неплохо себя проявляет в нынешнем сезоне форвард сборной Дании U-21 Карло Хольсе, который уже забил четыре гола в турецкой Суперлиге. Стоит обратить внимание и на голландца Энтони Мусаба, который в этом году стал игроком «Самсунспора». Именно его гол принес «красной молнии» победу над «Легией». Успел восстановиться вингер Эмре Кылынч, который в середине сентября сломал руку и перенес операцию. А лидерами по игровому времени в составе «красной молнии» являются Окан Каджук и Рик ван Дронглен.

Томас Райс, главный тренер «Самсунспора»:

«Мы будем играть против сильной команды. Конечно, они, возможно, не добились желаемых результатов в последних матчах, но это не значит, что они не сильные. Играть против «Динамо» точно будет нелегко. Хотя они сыграли вничью в последних пяти матчах, они не проиграли ни одного. Потому играть против них будет сложно».

Динамо

Игру киевлян сейчас не критикуют только или очень ленивые, или очень преданные поклонники команды. Хотя, наверное, уже и они критикуют. И есть за что. В чемпионате страны подопечные Александра Шовковского с конца августа не могут одержать победу, завершив пять матчей подряд вничью. Причем во всех из них «бело-синие» лидировали в счете, но в итоге упускали победный результат.

Такую плачевную ничейную серию можно списать на нереализацию моментов, которая не позволяет «бело-синим» досрочно снять вопрос о победителе. Но и о неспособности киевлян удерживать необходимое преимущество нужно говорить. А ведь впереди у «Динамо» очень сложный отрезок, который включает матчи Лиги конференций, дуэль с лидером УПЛ «Кривбассом» и два противостояния с «Шахтером». Смогут ли «бело-синие» из такой ситуации выйти с высоко поднятой головой? Скоро мы это узнаем, но ожидания, скажем откровенно, не оптимистичные.

Ко всем проблемам тренерского штаба «Динамо» добавилась еще и тяжелая кадровая ситуация. В лазарете команды находятся Шапаренко, Биловар, Тымчик, Дубинчак, Торрес, а перед встречей с «Самсунспором» туда попал и Ярмоленко. Позитивной новостью стало восстановление Попова, который с августа залечивал травму. К тому же, Захарченко и Пономаренко в среду играли в составе «Динамо» U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА, так что они вряд ли будут готовы выйти на поле в Турции.

Александр Шовковский, главный тренер «Динамо»:

«Всегда непросто играть в Турции. Мы знаем, как здесь любят футбол – это почти религия. Неоднократно играли против местных команд и понимаем, в каком стиле они будут действовать. В прошлогодней Лиге Европы мы играли с «Галатасараем». Я думаю, что рисунок игры не сильно будет отличаться от того, который был в прошлом году. Именно на такую поддержку со стороны болельщиков, именно на такую агрессию со стороны игроков мы настраиваем свою команду».

Статистика встреч

В официальных матчах команды ранее не встречались. Но в 2003-м году «Динамо» и «Самсунспор» провели спарринг на зимних учебно-тренировочных сборах в Анталье. Та игра завершилась вничью со счетом 2:2 (в составе киевлян результативными ударами отметились Мелащенко и Скоба).

Прогноз на противостояние

Честно говоря, трудно найти козыри для «Динамо». «Самсунспор» находится в отличной форме и будет иметь поддержку домашних трибун, а у киевлян в пассиве неудачная серия и переполненный лазарет. И все же, «Самсунспор» совсем не гранд европейского футбола и «бело-синие» должны, наконец, продемонстрировать свой потенциал. Поставим на то, что «Динамо» не проиграет.

Ориентировочные составы:

«Самсунспор»: Каджук, Явру, Шатка, ван Дронгелен, Томассон, Макумбу, Кулибали, Хольсе, Нчам, Мусаба, Мариус.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Тиаре, Попов, Караваєв, Бражко, Михайленко, Буяльский, Огундана, Волошин, Герреро.