Лига конференций
Самсунспор
23.10.2025 22:00 - : -
Динамо Киев
23 октября 2025, 00:23 | Обновлено 23 октября 2025, 00:24
Самсунспор – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча Лиги конференций

ФК Динамо Киев

В четверг, 23 октября, состоится матч основного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Самсунспор» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Самсуне на «Самсунском стадионе имени 19-го мая» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Динамо» продолжает своё путешествие по еврокубковому сезону и на этот раз отправляется в турецкий Самсун, где попробует отобрать очки у местного «Самсунспора». Команда Александра Шовковского переживает непростой период — на выходных киевляне сыграли вничью уже пятый матч подряд в чемпионате. На этот раз «бело-синие» упустили победу над луганской «Зарёй» в концовке встречи (1:1). Не задался и старт в Лиге конференций: «Кристал Пэлас» на классе переиграл динамовцев со счётом 2:0. Теперь выезд в Турцию обещает стать серьёзным испытанием, ведь очки нужны как воздух — любое новое поражение может значительно осложнить задачу выхода в плей-офф. «Самсунспор» же начал еврокубковую кампанию уверенно: в первом туре турки одержали минимальную победу над польской «Легией» (1:0). В национальном чемпионате команда также держится на хорошем уровне — шестое место и всего несколько очков отставания от лидеров.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Самсунспор» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

