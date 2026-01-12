Хавбек Динамо: «Начал заниматься боксом. Это теперь мое хобби»

Полузащитник Динамо Владимир Бражко рассказал о том, как начинается подготовка ко второй части сезона. Сегодня киевляне вышли из отпуска и начали проходить медосмотр.

– В первые две недели отпуска я проходил восстановление после последней травмы, работал в зале, делал упражнения для ног. А уже после Нового года, когда прошли праздники, нужно было возвращаться в форму, поэтому начал заниматься. Думаю, неплохо подготовился, уже соскучился по тренировкам, команде, футболу в целом и жду начала сборов.

– Насколько восстановление после травмы помешало вам полноценно отдохнуть?

– Когда было сломано ребро, первые 10 дней я ничего не мог делать, так что это время заменил отпуск. А уже потом, конечно, мне нужно было догонять упущенное, набирать форму, наращивать мышечную массу. После Нового года начал бегать и делать упражнения на верхний плечевой пояс – наоборот, успел соскучиться по работе, нагрузкам, по ощущению усталости, поэтому, повторюсь, уже жду начала тренировок и сборов.

– Знаем, что вы начали заниматься боксом, расскажите, как давно ходите на тренировки и каковы ваши впечатления?

– Еще год назад я начал заниматься боксом, ходить на тренировки, мне понравилось, можно сказать, это мое хобби, оно мне тоже помогает, ведь работают другие мышцы в теле. В зале сделал одни упражнения – болят одни мышцы, пошел на бокс – совсем другие. Мне только в радость иногда заниматься, когда есть время. Бокс – это что-то новое для меня, он помогает в подготовке.

– В каком настроении вы сегодня прошли медосмотр и встретились с одноклубниками?

– Я всегда прихожу почти вовремя, важно раньше прийти, чтобы сделать все первым и раньше уйти. У меня нет врачей или кабинетов, в которые я бы боялся заходить. Наоборот, лучше все проверить и убедиться в том, что здоров.