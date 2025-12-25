Ювентус среди лидеров по наибольшему количеству результативных ошибок

Французский Париж первым в сезоне 2025/26 из команд топ-5 европейских чемпионатов совершил 10 ошибок, приведших к голам в собственные ворота.

По 8 результативным ошибкам имеют Айнтрахт, Фрайбург и Вулверхэмптон.

Интересным фактом является то, что в топ-10 данного рейтинга входят также Ювентус (7) и Тоттенхэм Хотспур (6).

Команды топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством ошибок, приведших к головам в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)