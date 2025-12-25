Другие новости25 декабря 2025, 20:12 |
58
0
Ювентус среди лидеров по наибольшему количеству результативных ошибок
Какой клуб имеет в пассиве уже двузначное количество подобных голов в свои ворота?
25 декабря 2025, 20:12 |
58
0
Французский Париж первым в сезоне 2025/26 из команд топ-5 европейских чемпионатов совершил 10 ошибок, приведших к голам в собственные ворота.
По 8 результативным ошибкам имеют Айнтрахт, Фрайбург и Вулверхэмптон.
Интересным фактом является то, что в топ-10 данного рейтинга входят также Ювентус (7) и Тоттенхэм Хотспур (6).
Команды топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством ошибок, приведших к головам в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)
- 10 – Париж
- 8 – Айнтрахт
- 8 – Фрайбург
- 8 – Вулверхэмптон
- 7 – Брест
- 7 – Ювентус
- 7 – Торино
- 6 – Кремонезе
- 6 – Севилья
- 6 – Тоттенхэм Хотспур
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 декабря 2025, 10:09 13
Линдон Эмерллаху будет защищать цвет житомирского клуба
Бокс | 25 декабря 2025, 08:55 8
Лидером остался Флойд Мейвезер
Футбол | 25.12.2025, 12:42
Футбол | 25.12.2025, 19:55
Футбол | 25.12.2025, 14:08
Комментарии 0
Популярные новости
24.12.2025, 04:02
Бокс
23.12.2025, 22:40 32
24.12.2025, 12:41 33
23.12.2025, 18:52 4
24.12.2025, 09:15 10
25.12.2025, 01:02 1
25.12.2025, 06:32