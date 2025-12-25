Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ювентус среди лидеров по наибольшему количеству результативных ошибок
Какой клуб имеет в пассиве уже двузначное количество подобных голов в свои ворота?

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский Париж первым в сезоне 2025/26 из команд топ-5 европейских чемпионатов совершил 10 ошибок, приведших к голам в собственные ворота.

По 8 результативным ошибкам имеют Айнтрахт, Фрайбург и Вулверхэмптон.

Интересным фактом является то, что в топ-10 данного рейтинга входят также Ювентус (7) и Тоттенхэм Хотспур (6).

Команды топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством ошибок, приведших к головам в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)

  • 10 – Париж
  • 8 – Айнтрахт
  • 8 – Фрайбург
  • 8 – Вулверхэмптон
  • 7 – Брест
  • 7 – Ювентус
  • 7 – Торино
  • 6 – Кремонезе
  • 6 – Севилья
  • 6 – Тоттенхэм Хотспур
статистика Ювентус Париж Айнтрахт Франкфурт Фрайбург Вулверхэмптон Брест (Франция) Торино Кремонезе Севилья Тоттенхэм
Сергей Турчак Источник: Instagram
